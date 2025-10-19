USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Российские хакеры взломали военные базы Великобритании

20:48 609

Министерство обороны Великобритании расследует возможную кибератаку, в результате которой российские хакеры похитили сотни конфиденциальных военных документов и опубликовали их в даркнете, сообщает The Mail On Sunday.

По данным британского издания, злоумышленники получили доступ к хранилищу файлов подрядчика Минобороны — компании Dodd Group, занимающейся техническим обслуживанием военных объектов.

В похищенных файлах якобы содержатся подробные сведения о восьми военных базах — как воздушных, так и морских сил Британии, а также имена и электронные адреса сотрудников Министерства обороны.

Среди предположительно взломанных объектов — база ВВС Лейкенхит в Саффолке, где размещаются американские истребители F-35.

Представитель военного ведомства рассказал о расследовании по этому делу.

"Мы активно расследуем заявления о том, что информация, связанная с Минобороны, была опубликована в даркнете. С целью защиты секретной оперативной информации мы не будем предоставлять никаких комментариев относительно деталей", - заявил представитель военного ведомства.

Расследование продолжается, а киберэксперты оценивают масштаб утечки и возможные угрозы для национальной безопасности.

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 755
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5311
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3438
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8223
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5871
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 790
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2506
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2198
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 997
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1407
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8892

