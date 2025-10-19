Российские хакеры взломали военные базы Великобритании

Министерство обороны Великобритании расследует возможную кибератаку, в результате которой российские хакеры похитили сотни конфиденциальных военных документов и опубликовали их в даркнете, сообщает The Mail On Sunday.

По данным британского издания, злоумышленники получили доступ к хранилищу файлов подрядчика Минобороны — компании Dodd Group, занимающейся техническим обслуживанием военных объектов.

В похищенных файлах якобы содержатся подробные сведения о восьми военных базах — как воздушных, так и морских сил Британии, а также имена и электронные адреса сотрудников Министерства обороны.

Среди предположительно взломанных объектов — база ВВС Лейкенхит в Саффолке, где размещаются американские истребители F-35.

Представитель военного ведомства рассказал о расследовании по этому делу.

"Мы активно расследуем заявления о том, что информация, связанная с Минобороны, была опубликована в даркнете. С целью защиты секретной оперативной информации мы не будем предоставлять никаких комментариев относительно деталей", - заявил представитель военного ведомства.

Расследование продолжается, а киберэксперты оценивают масштаб утечки и возможные угрозы для национальной безопасности.