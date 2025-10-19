Трамп пообещал: с Китаем «все будет хорошо»

По ее итогам станет ясно дальнейшее развитие торговых отношений двух стран, сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Белого дома считает, что у США «все будет хорошо» с Китаем: он сказал, что не собирается «уничтожать Китай» пошлинами, но для этого страны должны будут заключить справедливую сделку, сказал он в интервью Fox News.

«У нас очень сильные советники. А они (китайцы) уважают только силу», — прокомментировал Трамп подготовку к будущим переговорам.

В начале октября Трамп заявил, что США с 1 ноября введут на товары из Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас. Трамп назвал это ответом на распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое американский президент назвал «моральным позором». Позже министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут подождать с введением пошлин, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.