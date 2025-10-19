USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Трамп пообещал: с Китаем «все будет хорошо»

20:55 410

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

По ее итогам станет ясно дальнейшее развитие торговых отношений двух стран, сказал Трамп.

Глава Белого дома считает, что у США «все будет хорошо» с Китаем: он сказал, что не собирается «уничтожать Китай» пошлинами, но для этого страны должны будут заключить справедливую сделку, сказал он в интервью Fox News.

«У нас очень сильные советники. А они (китайцы) уважают только силу», — прокомментировал Трамп подготовку к будущим переговорам.

В начале октября Трамп заявил, что США с 1 ноября введут на товары из Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас. Трамп назвал это ответом на распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое американский президент назвал «моральным позором». Позже министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут подождать с введением пошлин, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы.

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 759
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5315
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3438
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8225
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5872
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 790
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2506
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2199
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 999
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1407
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8893

