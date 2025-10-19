«Хезболла» жива… и готовится к мести

Несмотря на шок, вызванный операцией с пейджерами и гибелью шейха Хассана Насраллы, ливанская «Хезболла» не исчезла.
Сегодня эта шиитская структура обретает новую, более скрытую форму существования, восстанавливая вертикаль командования и одновременно пряча военное крыло в тени политической оболочки. Речь идет не просто о перестановке кадров, а о перерождении сети, научившейся выживать под огнем и давлением извне.
Паника, охватившая движение после ликвидации Насраллы, оказалась недолгой. Уже через две недели иранские кураторы во главе с Исмаилом Каани восстановили систему управления, выстроив новую строго засекреченную военную структуру. И это не домыслы: европейские расследования, касающиеся логистики и поставок, подтверждают: каналы снабжения продолжают функционировать, пусть и под другим фасадом.
Ключевая опасность заключается не столько в прямой военной угрозе, сколько в том, что «Хезболла» перестает быть предсказуемой. Разделение военного и политического крыльев, возврат к секретности времен 1980-х и создание тайников с оружием к северу от реки Литани превращают организацию в подвижную тень. Она может затаиться, накапливая ресурсы, и в любой момент — под влиянием внешнего толчка или изменения региональной конъюнктуры — вновь выйти из тени. Такой режим существования делает традиционные меры сдерживания малоэффективными.
Дополнительный фактор нестабильности — внутренние распри. Критика в адрес покойного шейха Насраллы со стороны полевых командиров и молодых лидеров, требовавших более жесткой линии, показывает, что решения теперь принимаются не столько централизованно, сколько фракционно. Это означает: даже если политическое руководство будет играть сдерживающую роль, военные ячейки «Хезболлы» способны действовать автономно. В результате любые «правила игры» становятся локальными и непредсказуемыми.
Не менее тревожен и иранский след. Восстановление логистики и каналов снабжения, в том числе через разоблаченные европейские маршруты, дает «Хезболле» возможность для постепенной перестройки с учетом утраченного боевого потенциала. Это создает условия не просто для выживания, но и для умеренного восстановления боеспособности, замаскированного под гражданскую активность и гуманитарные проекты.
Для Израиля и международных акторов, заинтересованных в стабилизации Ливана, это означает одно: парадигма «быстрого и окончательного разгрома» теряет смысл.
Вывод ясен и тревожен: «Хезболла» не вернулась на прежние позиции — она изменила логику своего существования. Это не обязательно предвестие новой масштабной войны, но, безусловно, гарантия того, что риск эскалации остается хроническим. Те, кто рассчитывал на «выдох» региона после громких ударов, ошибаются: опасность стала менее зрелищной, но куда более коварной.