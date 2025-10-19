«Хезболла» жива… и готовится к мести

Несмотря на шок, вызванный операцией с пейджерами и гибелью шейха Хассана Насраллы, ливанская «Хезболла» не исчезла. Сегодня эта шиитская структура обретает новую, более скрытую форму существования, восстанавливая вертикаль командования и одновременно пряча военное крыло в тени политической оболочки. Речь идет не просто о перестановке кадров, а о перерождении сети, научившейся выживать под огнем и давлением извне. Паника, охватившая движение после ликвидации Насраллы, оказалась недолгой. Уже через две недели иранские кураторы во главе с Исмаилом Каани восстановили систему управления, выстроив новую строго засекреченную военную структуру. И это не домыслы: европейские расследования, касающиеся логистики и поставок, подтверждают: каналы снабжения продолжают функционировать, пусть и под другим фасадом.

Ключевая опасность заключается не столько в прямой военной угрозе, сколько в том, что «Хезболла» перестает быть предсказуемой. Разделение военного и политического крыльев, возврат к секретности времен 1980-х и создание тайников с оружием к северу от реки Литани превращают организацию в подвижную тень. Она может затаиться, накапливая ресурсы, и в любой момент — под влиянием внешнего толчка или изменения региональной конъюнктуры — вновь выйти из тени. Такой режим существования делает традиционные меры сдерживания малоэффективными. Дополнительный фактор нестабильности — внутренние распри. Критика в адрес покойного шейха Насраллы со стороны полевых командиров и молодых лидеров, требовавших более жесткой линии, показывает, что решения теперь принимаются не столько централизованно, сколько фракционно. Это означает: даже если политическое руководство будет играть сдерживающую роль, военные ячейки «Хезболлы» способны действовать автономно. В результате любые «правила игры» становятся локальными и непредсказуемыми. Не менее тревожен и иранский след. Восстановление логистики и каналов снабжения, в том числе через разоблаченные европейские маршруты, дает «Хезболле» возможность для постепенной перестройки с учетом утраченного боевого потенциала. Это создает условия не просто для выживания, но и для умеренного восстановления боеспособности, замаскированного под гражданскую активность и гуманитарные проекты.