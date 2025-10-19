Министр обороны Швеции: Европа должна перейти в «режим войны»

Европа должна быть готова к возможной войне с Россией — как морально, так и технически. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью немецкому изданию RND.

«Нужна смена менталитета: мы должны перейти в «режим войны», чтобы решительно сдерживать угрозу, защищать и сохранять мир. Россия постоянно проверяет наше единство и решимость. Но Путин не добьется успеха», — отметил Йонсон.

По его словам, 90% жителей Швеции поддерживают усиление оборонного курса, включая рост военных расходов и продолжение помощи Украине. «Близость к России научила нас одному: мир — это не дар, его нужно защищать каждый день», — подчеркнул министр.

Йонсон также призвал союзников увеличить поставки оружия Украине и усилить санкции против России — прежде всего в энергетическом секторе и в отношении «теневого флота». Он предложил направить замороженные российские активы на укрепление обороны Украины.

«Только так Путин поймет, что эта война угрожает его власти и не может быть выиграна», — заявил министр.

По словам Йонсона, Россия не способна добиться успеха на фронте: за год «более 300 тысяч ее солдат были убиты или ранены» ради захвата менее 0,5% украинской территории.

Министр также предупредил, что НАТО должна быть готово к ответным действиям в случае нарушений своих границ. «Мы — оборонительный альянс, но если российский истребитель или корабль войдет в наше пространство, мы будем вынуждены выдворить его, а при необходимости — сбить», — сказал он.