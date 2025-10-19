USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Министр обороны Швеции: Европа должна перейти в «режим войны»

21:11

Европа должна быть готова к возможной войне с Россией — как морально, так и технически. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью немецкому изданию RND.

«Нужна смена менталитета: мы должны перейти в «режим войны», чтобы решительно сдерживать угрозу, защищать и сохранять мир. Россия постоянно проверяет наше единство и решимость. Но Путин не добьется успеха», — отметил Йонсон.

По его словам, 90% жителей Швеции поддерживают усиление оборонного курса, включая рост военных расходов и продолжение помощи Украине. «Близость к России научила нас одному: мир — это не дар, его нужно защищать каждый день», — подчеркнул министр.

Йонсон также призвал союзников увеличить поставки оружия Украине и усилить санкции против России — прежде всего в энергетическом секторе и в отношении «теневого флота». Он предложил направить замороженные российские активы на укрепление обороны Украины.

«Только так Путин поймет, что эта война угрожает его власти и не может быть выиграна», — заявил министр.

По словам Йонсона, Россия не способна добиться успеха на фронте: за год «более 300 тысяч ее солдат были убиты или ранены» ради захвата менее 0,5% украинской территории.

Министр также предупредил, что НАТО должна быть готово к ответным действиям в случае нарушений своих границ. «Мы — оборонительный альянс, но если российский истребитель или корабль войдет в наше пространство, мы будем вынуждены выдворить его, а при необходимости — сбить», — сказал он.

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 763
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5318
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3439
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8231
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5872
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 792
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2509
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2203
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 1000
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1409
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8896

