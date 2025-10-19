Глава Sputnik Азербайджан освобожден… и вылетел в Москву

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, ранее арестованный в Баку, освобожден, он вылетел в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Картавых был освобожден и вылетел в Россию», - цитирует Интерфакс представителя МИД России.
Напомним, решением Хатаинского районного суда Баку Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов были арестованы на 4 месяца. Им предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. 10 октября сообщалось, что Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест.