Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Глава Sputnik Азербайджан освобожден… и вылетел в Москву

21:30 1315

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, ранее арестованный в Баку, освобожден, он вылетел в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Картавых был освобожден и вылетел в Россию», - цитирует Интерфакс представителя МИД России.

Напомним, решением Хатаинского районного суда Баку Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов были арестованы на 4 месяца. Им предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. 10 октября сообщалось, что Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест.

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 769
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5323
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3439
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8232
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5872
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 793
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2513
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2206
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 1001
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1410
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8897

