USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину

21:52 770

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера принять условия России, предупредив, что в противном случае Владимир Путин «уничтожит» Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп отбрасывал представленные ему карты линии фронта в Украине и настаивал, чтобы Зеленский согласился передать России весь Донбасс. Во время разговора он неоднократно повышал голос и «постоянно ругался».

Как пишет FT, украинской стороне все же удалось убедить американского президента поддержать идею заморозки фронта на текущих позициях. Однако встреча, по оценке источников газеты, показала непостоянство Трампа и его готовность идти навстречу требованиям Москвы.

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 771
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5325
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3439
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8234
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5872
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 794
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2516
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2207
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 1001
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1410
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8900

ЭТО ВАЖНО

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 771
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5325
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3439
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8234
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5872
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 794
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2516
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2207
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 1001
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1410
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться