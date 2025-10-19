Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера принять условия России, предупредив, что в противном случае Владимир Путин «уничтожит» Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп отбрасывал представленные ему карты линии фронта в Украине и настаивал, чтобы Зеленский согласился передать России весь Донбасс. Во время разговора он неоднократно повышал голос и «постоянно ругался».

Как пишет FT, украинской стороне все же удалось убедить американского президента поддержать идею заморозки фронта на текущих позициях. Однако встреча, по оценке источников газеты, показала непостоянство Трампа и его готовность идти навстречу требованиям Москвы.