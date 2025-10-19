США уничтожили судно с наркотиками

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах катера, использовавшегося колумбийской повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО) для перевозки наркотиков.

Как он сообщил в X, американские военные по указанию президента США Дональда Трампа нанесли удар по небольшому судну, связанному с АНО.

США считают ее террористической организацией. Хегсет уточнил, что катер находился в международных водах в зоне ответственности Южного командования ВС США. В нее входят Центральная и Южная Америка, Карибский регион.

По версии шефа Пентагона, США получили сведения, согласно которым судно применялось для незаконной перевозки «значительного груза наркотиков». По словам Хегсета, «во время удара на борту находились трое мужчин из числа наркотеррористов», они были убиты. Министр отметил, что американские военные не пострадали.

Хегсет сравнил действующие в Южной Америке наркокартели с террористической группировкой «Аль-Каида». «США будут относиться к этим организациям как к террористическим, какими они и являются. Их [членов] будут выслеживать и убивать, как [в случае с] «Аль-Каидой»», - написал он.