США уничтожили судно с наркотиками

22:13 152

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах катера, использовавшегося колумбийской повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО) для перевозки наркотиков.

Как он сообщил в X, американские военные по указанию президента США Дональда Трампа нанесли удар по небольшому судну, связанному с АНО.

США считают ее террористической организацией. Хегсет уточнил, что катер находился в международных водах в зоне ответственности Южного командования ВС США. В нее входят Центральная и Южная Америка, Карибский регион.

По версии шефа Пентагона, США получили сведения, согласно которым судно применялось для незаконной перевозки «значительного груза наркотиков». По словам Хегсета, «во время удара на борту находились трое мужчин из числа наркотеррористов», они были убиты. Министр отметил, что американские военные не пострадали.

Хегсет сравнил действующие в Южной Америке наркокартели с террористической группировкой «Аль-Каида». «США будут относиться к этим организациям как к террористическим, какими они и являются. Их [членов] будут выслеживать и убивать, как [в случае с] «Аль-Каидой»», - написал он.

Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
Трамп призвал Зеленского отдать Донбасс Путину
21:52 772
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
21:10 5327
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 3439
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 21:21
21:21 8236
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
11:52 5873
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
20:54 794
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана
Оппозиция побеждает на президентских выборах на Северном Кипре. Поздравления Эрдогана обновлено 22:00
22:00 2516
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 2209
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 1001
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 1411
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра добавлено видео; обновлено 19:51
19:51 8902

