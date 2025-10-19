USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Хуситы задержали 20 сотрудников ООН

19 октября 2025, 22:53 394

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, задержали еще 20 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил агентству Associated Press (АР) пресс-секретарь постоянного координатора ООН в Йемене Жан Алам в воскресенье, 19 октября. Он уточнил, что сотрудники были задержаны на территории объекта ООН в юго-западном районе йеменской столицы Саны. Накануне хуситы совершили налет на учреждение ООН в другом районе Саны, добавил Алам.

По словам пресс-секретаря, среди новых задержанных - пять йеменцев и 15 международных сотрудников. После допроса в тот же день повстанцы освободили 11 сотрудников ООН, добавил Алам. О судьбе остающихся пленников не уточняется. ООН поддерживает контакт "с хуситами и другими сторонами", чтобы "как можно скорее разрешить эту серьезную ситуацию, положить конец задержанию всего персонала и восстановить полный контроль над своими объектами в Сане", сказал Жан Алам агентству АР.

Другой представитель ООН, пожелавший остаться анонимным, рассказал АР о воскресном рейде хуситов и сообщил, что повстанцы конфисковали все коммуникационное оборудование из объекта, включая телефоны, серверы и компьютеры.

Этот чиновник также уточнил, что задержанные являются сотрудниками нескольких агентств ООН, включая Всемирную продовольственную программу, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление по координации гуманитарных вопросов.

Йеменские хуситы с начала 2025 года развернули кампанию против ООН и других международных организаций, работающих в контролируемых повстанцами районах Йемена, включая Сану, прибрежном городе Ходейда и оплоте группировки в провинции Садаа на севере страны, передает агентство Associated Press.

Хуситы неоднократно заявляли без каких-либо доказательств, что задержанные сотрудники ООН и лица, работающие с другими международными организациями и иностранными посольствами, являются шпионами. Организация Объединенных Наций категорически отвергала эти обвинения.

На данный момент задержаны десятки человек, в том числе более 50 сотрудников ООН. Ранее в этом году в Садаа во время содержания под стражей скончался сотрудник Всемирной продовольственной программы, отмечает АР. Действия радикальной группировки вынудили ООН приостановить свою деятельность в этой провинции и перевести своего главного координатора по гуманитарным вопросам в Йемене из Саны в прибрежный город Аден, который контролируется признанным в мире правительством страны.

На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели
На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели обновлено 23:30
19 октября 2025, 23:30 4026
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 22:51
19 октября 2025, 22:51 10321
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 2848
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 7403
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3684
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 9687
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6161
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
19 октября 2025, 20:54 1226
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
19 октября 2025, 20:18 3156
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
19 октября 2025, 20:05 1371
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19 октября 2025, 19:57 1861

