Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп готовит перестановку в делегации перед переговорами с Россией

19 октября 2025, 23:21 500

США намерены провести дополнительные встречи с российской делегацией перед запланированным саммитом президента Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, делегацию США, вероятно, возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Стива Уиткоффа.

Источник отметил, что новость о предстоящих консультациях была положительно воспринята как в Украине, так и среди европейских партнеров.

«За кулисами команда президента Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры более мощными дипломатическими рычагами, чем те, что использовались на саммите в августе», — пишет WSJ.

По оценке журналистов, решение Трампа провести еще одну встречу с Путиным «не лишено риска», поскольку предыдущий саммит в августе был «широко воспринят как успех Москвы».

Ранее стало известно, что вечером 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в Будапеште. Подготовительное совещание делегаций запланировано на следующую неделю.

На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели
На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели

19 октября 2025, 23:30 4029
19 октября 2025, 23:30 4029
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности

19 октября 2025, 22:51 10323
19 октября 2025, 22:51 10323
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина

19 октября 2025, 22:23 2849
19 октября 2025, 22:23 2849
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани

19 октября 2025, 21:10 7404
19 октября 2025, 21:10 7404
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии

19 октября 2025, 14:31 3684
19 октября 2025, 14:31 3684
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери

19 октября 2025, 22:36 9690
19 октября 2025, 22:36 9690
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана

19 октября 2025, 11:52 6161
19 октября 2025, 11:52 6161
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести

19 октября 2025, 20:54 1226
19 октября 2025, 20:54 1226
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция

19 октября 2025, 20:18 3157
19 октября 2025, 20:18 3157
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире

19 октября 2025, 20:05 1371
19 октября 2025, 20:05 1371
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США

19 октября 2025, 19:57 1861
19 октября 2025, 19:57 1861

