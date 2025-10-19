Трамп готовит перестановку в делегации перед переговорами с Россией

США намерены провести дополнительные встречи с российской делегацией перед запланированным саммитом президента Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, делегацию США, вероятно, возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Стива Уиткоффа.

Источник отметил, что новость о предстоящих консультациях была положительно воспринята как в Украине, так и среди европейских партнеров.

«За кулисами команда президента Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры более мощными дипломатическими рычагами, чем те, что использовались на саммите в августе», — пишет WSJ.

По оценке журналистов, решение Трампа провести еще одну встречу с Путиным «не лишено риска», поскольку предыдущий саммит в августе был «широко воспринят как успех Москвы».

Ранее стало известно, что вечером 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в Будапеште. Подготовительное совещание делегаций запланировано на следующую неделю.