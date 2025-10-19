USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Лукашенко хочет встречи с Зеленским

19 октября 2025, 23:45 258

Комитет государственной безопасности Беларуси ведет работу по организации возможных контактов между президентом Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы придерживаемся позиции, что необходимо встречаться и находить консенсус. Но многое зависит и от украинской стороны», — отметил Тертель.

Ранее Лукашенко неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Зеленским, чтобы, по его словам, «просто поговорить».

На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели
На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели обновлено 23:30
19 октября 2025, 23:30 4032
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 22:51
19 октября 2025, 22:51 10324
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 2850
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 7407
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3685
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 9692
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6162
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
19 октября 2025, 20:54 1226
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
19 октября 2025, 20:18 3158
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
19 октября 2025, 20:05 1371
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19 октября 2025, 19:57 1861

ЭТО ВАЖНО

На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели
На Северном Кипре новый президент. Поздравления Эрдогана. Резонансное заявление Бахчели обновлено 23:30
19 октября 2025, 23:30 4032
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 22:51
19 октября 2025, 22:51 10324
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 2850
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 7407
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3685
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 9692
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6162
«Хезболла» жива… и готовится к мести
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
19 октября 2025, 20:54 1226
Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
19 октября 2025, 20:18 3158
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
19 октября 2025, 20:05 1371
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19 октября 2025, 19:57 1861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться