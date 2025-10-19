Лукашенко хочет встречи с Зеленским

Комитет государственной безопасности Беларуси ведет работу по организации возможных контактов между президентом Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы придерживаемся позиции, что необходимо встречаться и находить консенсус. Но многое зависит и от украинской стороны», — отметил Тертель.

Ранее Лукашенко неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Зеленским, чтобы, по его словам, «просто поговорить».