Ситуация на востоке Украины за последние месяцы «кардинально изменилась» — российские войска продвинулись ближе и продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает The Economist.

По словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка пока не находится под непосредственной угрозой. Однако постепенное продвижение российских сил усилило обстрелы соседней Дружковки, где с 6 октября действует 20-часовой комендантский час. Часть дороги в сторону Изюма также стала уязвимой для атак дронов.

Издание отмечает, что в августе российские войска воспользовались уязвимостью украинской обороны в районе Доброполья и продвинулись более чем на 13 километров — быстрее, чем могли следовать их тыловые и беспилотные подразделения. Но попытка закрепить успех не удалась: украинские силы остановили наступление, и сейчас российские подразделения оказались в окружении.

Подполковник бригады Нацгвардии Украины «Азов» Арсен «Лемко» Димитрик сообщил, что за это время россияне потеряли около 50 единиц бронетехники, однако эти данные невозможно подтвердить независимо.

«Эта битва стала примером хорошей координации между десятками подразделений. Раньше именно ее нехватку считали причиной наших потерь», — отметил украинский офицер.