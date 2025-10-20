USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Российские войска оказались в окружении под Покровском

00:08 1561

Ситуация на востоке Украины за последние месяцы «кардинально изменилась» — российские войска продвинулись ближе и продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает The Economist.

По словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка пока не находится под непосредственной угрозой. Однако постепенное продвижение российских сил усилило обстрелы соседней Дружковки, где с 6 октября действует 20-часовой комендантский час. Часть дороги в сторону Изюма также стала уязвимой для атак дронов.

Издание отмечает, что в августе российские войска воспользовались уязвимостью украинской обороны в районе Доброполья и продвинулись более чем на 13 километров — быстрее, чем могли следовать их тыловые и беспилотные подразделения. Но попытка закрепить успех не удалась: украинские силы остановили наступление, и сейчас российские подразделения оказались в окружении.

Подполковник бригады Нацгвардии Украины «Азов» Арсен «Лемко» Димитрик сообщил, что за это время россияне потеряли около 50 единиц бронетехники, однако эти данные невозможно подтвердить независимо.

«Эта битва стала примером хорошей координации между десятками подразделений. Раньше именно ее нехватку считали причиной наших потерь», — отметил украинский офицер.

Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 11323
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 519
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 710
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 4404
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 6656
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 1562
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 3650
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 8594
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3839
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 10354
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6335

ЭТО ВАЖНО

Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 11323
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 519
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 710
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 4404
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 6656
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 1562
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 3650
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 8594
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3839
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 10354
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться