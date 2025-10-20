USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»

00:35 710

Секретная служба США обнаружила подозрительный охотничий стенд неподалеку от международного аэропорта Палм-Бич во Флориде — одного из мест, куда часто прилетает президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, с этой позиции можно было видеть место выхода президента из самолета Air Force One. Обнаружение стенда произошло вечером 16 октября во время стандартной проверки территории перед прибытием главы государства.

Расследование возглавило ФБР. Директор бюро Кэш Патель заявил, что пока невозможно установить, кто установил конструкцию.

«На месте происшествия никого не было найдено. Мы собрали все улики и используем возможности аналитики мобильных телефонов для проверки информации», — сказал он.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что его ведомство сотрудничает с ФБР и местной полицией: «Мы не можем раскрывать детали, но этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности».

По словам источников, полиция выяснила, что стенд мог быть установлен несколько месяцев назад и до сих пор не вызывал подозрений.

Самое известное покушение на Трампа произошло в 2024 году во время его предвыборной кампании. Во время митинга 13 июля 2024 года в городе Батлере в Трампа стреляли из полуавтоматической винтовки.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Одна из его пуль задела ухо Трампа, на трибуне за Трампом был убит один человек, еще два человека получили ранения. Стрелка ликвидировали ответным огнем.

Второе предполагаемое покушение произошло 15 сентября 2024 года. Во время игры в гольф в клубе Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич (штат Флорида) рядом с будущим президентом раздались выстрелы. После этого правоохранители задержали 58-летнего жителя Гавайев Райана Раута.

Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 11324
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 522
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 711
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 4405
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 6656
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 1563
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 3650
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 8594
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3839
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 10355
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6335

ЭТО ВАЖНО

Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 11324
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 522
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 711
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 4405
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 6656
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 1563
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 3650
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 8594
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3839
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 10355
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться