Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»

Секретная служба США обнаружила подозрительный охотничий стенд неподалеку от международного аэропорта Палм-Бич во Флориде — одного из мест, куда часто прилетает президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, с этой позиции можно было видеть место выхода президента из самолета Air Force One. Обнаружение стенда произошло вечером 16 октября во время стандартной проверки территории перед прибытием главы государства.

Расследование возглавило ФБР. Директор бюро Кэш Патель заявил, что пока невозможно установить, кто установил конструкцию.

«На месте происшествия никого не было найдено. Мы собрали все улики и используем возможности аналитики мобильных телефонов для проверки информации», — сказал он.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что его ведомство сотрудничает с ФБР и местной полицией: «Мы не можем раскрывать детали, но этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности».

По словам источников, полиция выяснила, что стенд мог быть установлен несколько месяцев назад и до сих пор не вызывал подозрений.

Самое известное покушение на Трампа произошло в 2024 году во время его предвыборной кампании. Во время митинга 13 июля 2024 года в городе Батлере в Трампа стреляли из полуавтоматической винтовки.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Одна из его пуль задела ухо Трампа, на трибуне за Трампом был убит один человек, еще два человека получили ранения. Стрелка ликвидировали ответным огнем.

Второе предполагаемое покушение произошло 15 сентября 2024 года. Во время игры в гольф в клубе Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич (штат Флорида) рядом с будущим президентом раздались выстрелы. После этого правоохранители задержали 58-летнего жителя Гавайев Райана Раута.