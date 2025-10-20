USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Россия не договорилась с Сирией о военных базах

00:59 523

Россия не достигла договоренностей с новым правительством Сирии о будущем своих военных баз на территории страны. Об этом сообщает портал Милитарный со ссылкой на сирийские источники.

В Дамаске заявили, что приостановили действие соглашений, подписанных прежними властями России и Сирии. Новое руководство готово заключить новые договоренности с Москвой, но «только на взаимовыгодной основе».

По словам министра иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, переговоры по пересмотру соглашений продолжаются, но «никаких новых документов подписано не было».

Вопрос о российских базах обсуждался во время визита президента Сирии аль-Шараа в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным. По данным СМИ, стороны не смогли преодолеть разногласия по ключевым пунктам, касающимся сроков и условий пребывания российских войск.

Российские военные находятся в Сирии на основании соглашения 2017 года, рассчитанного на 49 лет. Однако нынешние сирийские власти считают, что договор «больше не отвечает интересам страны» и должен быть пересмотрен.

Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 11326
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 524
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 713
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 4407
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 6656
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 1564
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 3650
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 8595
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3839
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 10355
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6335

ЭТО ВАЖНО

Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 11326
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 524
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 713
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 4407
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 6656
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 1564
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 3650
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 8595
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 3839
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 10355
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика, все еще актуально
19 октября 2025, 11:52 6335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться