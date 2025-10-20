Россия не договорилась с Сирией о военных базах

Россия не достигла договоренностей с новым правительством Сирии о будущем своих военных баз на территории страны. Об этом сообщает портал Милитарный со ссылкой на сирийские источники.

В Дамаске заявили, что приостановили действие соглашений, подписанных прежними властями России и Сирии. Новое руководство готово заключить новые договоренности с Москвой, но «только на взаимовыгодной основе».

По словам министра иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, переговоры по пересмотру соглашений продолжаются, но «никаких новых документов подписано не было».

Вопрос о российских базах обсуждался во время визита президента Сирии аль-Шараа в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным. По данным СМИ, стороны не смогли преодолеть разногласия по ключевым пунктам, касающимся сроков и условий пребывания российских войск.

Российские военные находятся в Сирии на основании соглашения 2017 года, рассчитанного на 49 лет. Однако нынешние сирийские власти считают, что договор «больше не отвечает интересам страны» и должен быть пересмотрен.