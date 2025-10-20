На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками

Как уже сообщалось, на президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра победу одержал лидер оппозиционной Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман. Согласно данным Высшего избирательного совета, после подсчета бюллетеней 753 из 777 урн Эрхюрман, получив 62,8 процента голосов, стал девятым президентом непризнанного государства. Его соперник, действующий глава республики Эрсин Татар, набрал более 35 процентов. Поскольку на турецкой части Кипра действует парламентская система, президент здесь выполняет, в основном, символические функции. Тем не менее этот пост остается политически значимым, поскольку именно президент представляет турок-киприотов на переговорах о будущем острова. И в этом контексте важно учесть, что Эрсин Татар и Туфан Эрхюрман олицетворяют собой два разных подхода к кипрскому урегулированию, отношениям с Турцией и внешней политике в целом.

Татар, представлявший коалицию из партий Национального единства, Партии возрождения и Демократической партии, выступал за «модель двух государств» — концепцию, согласно которой турки и греки Кипра должны сосуществовать в рамках двух независимых образований. В своем «трехмерном» манифесте, прозванном «3D», Татар подчеркивал, что переговоры с греческой стороной возможны только в контексте признания двух суверенных государств. И эта позиция полностью совпадала с политической линией официальной Анкары, особенно после провала переговоров в Кранс-Монтане в 2017 году. Турецкое правительство открыто поддерживало Татара, а националистические оппозиционные партии в Турции активно участвовали в его избирательной кампании. Правда, и новый президент Эрхюрман в своем первом заявлении подчеркнул, что внешнеполитический курс Северного Кипра будет по-прежнему согласовываться с Анкарой. Однако еще в ходе избирательной кампании он критиковал турецкую доктрину «двух государств», называя ее нереалистичной и бесперспективной в плане преодоления политической и экономической изоляции кипрских турок. Эрхюрман обещал, что, если будет избран, возобновит переговоры с греческой стороной, прерванные в 2017 году.

Тем не менее эксперты отмечают, что выполнить это обещание Эрхюрману будет не так просто. Всего за несколько дней до выборов парламент Северного Кипра большинством голосов утвердил резолюцию о приверженности «политике двух государств». И хотя депутаты Республиканской турецкой партии это голосование бойкотировали, сама инициатива имела символический характер — парламент и правящая коалиция направляли сигнал не только Анкаре, но и Эрхюрману, предупреждая о нежелательности отступления от официальной линии. Согласно Конституции Северного Кипра, президент представляет свой народ на межобщинных переговорах, и парламент не может лишить его этого права. Однако наличие парламентского большинства, поддерживающего противоположную позицию, создает для Эрхюрмана серьезные ограничения и потенциальный конфликт полномочий. Таким образом, победа Эрхюрмана обещает стать испытанием для всей политической системы Северного Кипра, поскольку новый президент будет вынужден работать с парламентом и бюрократией, ориентированными на Анкару. Как и заявлялось в ходе кампании, первый официальный визит Эрхюрмана состоится в Турцию. Поскольку без согласования с «метрополией» возобновление переговорного процесса с греческим Кипром представляется маловероятным.

На дипломатическом уровне Эрхюрман, по оценкам аналитиков, сосредоточится, как и обещал, на шагах, способных повысить доверие к его администрации: скорее всего, он упростит через «Зеленую линию» торговлю с южной частью острова, откроет новые пункты пропуска, восстановит деятельность смешанных технических комитетов. Однако и судьба этих инициатив во многом будет также зависеть от готовности Анкары смягчить курс «сначала суверенитет» и от того, насколько греческая сторона окажется готова к реальному распределению власти. Если Эрхюрману удастся добиться ощутимых экономических или социальных успехов, то он укрепит свои позиции внутри страны. В противном случае правящие силы наверняка обвинят его в наивности или подверженности внешнему влиянию.