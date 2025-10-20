Самолет AZAL вернулся после вылета в Санкт-Петербург

Капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс Azerbaijan Airlines J2-020 по маршруту Санкт-Петербург – Баку, для обеспечения максимальной безопасности полета принял решение вернуться и совершить посадку в аэропорту Пулково по технической причине, связанной с работой шасси. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

В сообщении говорится, что «для соблюдения всех процедур безопасности экипаж тщательно выполнил необходимые действия, включая выработку топлива перед посадкой. В соответствии с установленными процедурами в аэропорту Санкт-Петербурга все аварийно-спасательные службы были приведены в состояние готовности».

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково в 04:43 по бакинскому времени. При посадке воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, сказали в пресс-службе.

Всех 155 пассажиров оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Для перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Баку уже направлен другой самолет авиакомпании.

«Azerbaijan Airlines выражает признательность пассажирам за спокойствие и понимание, а также благодарит службы аэропорта Пулково за профессиональные и скоординированные действия», - говорится в сообщении пресс-службы AZAL.