USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Самолет AZAL вернулся после вылета в Санкт-Петербург

названа причина
06:37 836

Капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс Azerbaijan Airlines J2-020 по маршруту Санкт-Петербург – Баку, для обеспечения максимальной безопасности полета принял решение вернуться и совершить посадку в аэропорту Пулково по технической причине, связанной с работой шасси. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

В сообщении говорится, что «для соблюдения всех процедур безопасности экипаж тщательно выполнил необходимые действия, включая выработку топлива перед посадкой. В соответствии с установленными процедурами в аэропорту Санкт-Петербурга все аварийно-спасательные службы были приведены в состояние готовности».

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково в 04:43 по бакинскому времени. При посадке воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, сказали в пресс-службе.

Всех 155 пассажиров оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Для перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Баку уже направлен другой самолет авиакомпании.

«Azerbaijan Airlines выражает признательность пассажирам за спокойствие и понимание, а также благодарит службы аэропорта Пулково за профессиональные и скоординированные действия», - говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

Самолет AZAL вернулся после вылета в Санкт-Петербург
Самолет AZAL вернулся после вылета в Санкт-Петербург названа причина
06:37 837
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 13373
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 2304
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 1913
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 6303
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 7257
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 3559
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 4813
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 10387
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 4148
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 11334

ЭТО ВАЖНО

Самолет AZAL вернулся после вылета в Санкт-Петербург
Самолет AZAL вернулся после вылета в Санкт-Петербург названа причина
06:37 837
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 13373
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 2304
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
Новое покушение на Трампа? В США нашли «снайперскую точку»
00:35 1913
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 6303
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 7257
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 3559
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина
Трамп заставлял Зеленского пойти на условия Путина новость дополнена 22:23
19 октября 2025, 22:23 4813
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
19 октября 2025, 21:10 10387
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
19 октября 2025, 14:31 4148
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери
Израиль уничтожает объекты ХАМАС, но и несет потери обновлено 22:36
19 октября 2025, 22:36 11334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться