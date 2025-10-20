USD 1.7000
ЧП с турецким Boeing в Гонконге

фото
08:35 1094

Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга и частично оказался в море, сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропорта.

Авария произошла около 3:50 по местному времени (23:50 по Баку). Самолет выполнял рейс из Дубая. Как сообщает сервис Flightradar24 в Х, это был Boeing 747 турецкой авиакомпании AirACT, выполнявшей грузовой рейс для Emirates.

BBC передает, что самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с автомобилем службы безопасности аэропорта за пределами взлетно-посадочной полосы, в результате автомобиль упал в море. Находившиеся в машине двое сотрудников службы безопасности, 30 и 41 года, погибли.

После аварии северная взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта, южная и центральная продолжают работу.

Корпус самолета разломался пополам, когда он упал в море. Boeing 747, которому было более 30 лет, переоборудовали из пассажирского в грузовой. Все четыре члена экипажа на борту самолета были спасены и доставлены в больницу. Как сообщила компания Emirates BBC, они «в безопасности», груза на борту не было.

