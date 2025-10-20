Над кортежем Вэнса разорвался снаряд

Во время показательной стрельбы в Кэмп-Пендлтоне в честь 250-летия Корпуса морской пехоты один из 155-мм снарядов разорвался над трассой Interstate 5, где проезжал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет The New York Times.

По данным отчета дорожного патруля, осколки повредили мотоцикл одного из сопровождающих Вэнса и патрульную машину, пострадавших нет. Неудачный выстрел произвели с пляжа Уайт-Бич примерно в километре от дороги, полицейские припарковались там после того, как проводили кортеж вице-президента на мероприятие.

После преждевременного взрыва показательные стрельбы были прекращены. Во время проверки патрульные не обнаружили на трассе осколков и других опасных предметов, дорогу вскоре открыли для движения.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал идею проведения подобных учений вблизи трассы. «В следующий раз вице-президенту и Белому дому стоило бы проявить больше ответственности и не подвергать жизни людей риску ради сомнительных демонстраций силы», — заявил он.