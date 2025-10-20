USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Над кортежем Вэнса разорвался снаряд

10:02 1456

Во время показательной стрельбы в Кэмп-Пендлтоне в честь 250-летия Корпуса морской пехоты один из 155-мм снарядов разорвался над трассой Interstate 5, где проезжал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет The New York Times.

По данным отчета дорожного патруля, осколки повредили мотоцикл одного из сопровождающих Вэнса и патрульную машину, пострадавших нет. Неудачный выстрел произвели с пляжа Уайт-Бич примерно в километре от дороги, полицейские припарковались там после того, как проводили кортеж вице-президента на мероприятие.

После преждевременного взрыва показательные стрельбы были прекращены. Во время проверки патрульные не обнаружили на трассе осколков и других опасных предметов, дорогу вскоре открыли для движения.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал идею проведения подобных учений вблизи трассы. «В следующий раз вице-президенту и Белому дому стоило бы проявить больше ответственности и не подвергать жизни людей риску ради сомнительных демонстраций силы», — заявил он.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 392
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 439
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13343
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6894
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1480
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 6978
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16237
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4597
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8931
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8198
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6328

