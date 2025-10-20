USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп хочет дать гарантии безопасности России

10:08 1481

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер Дональд Трамп высказал идею о предоставлении гарантий безопасности не только Украине, но и России, сообщает Reuters.

«Трамп говорил о гарантиях безопасности для обеих сторон, что сбило с толку украинцев», — сообщили источники агентства.

Отмечается, что в ходе переговоров Трамп также призвал Зеленского пойти на территориальные уступки России для прекращения войны.

Вместе с тем Politico сообщает, что президент США предложил украинскому коллеге завершить войну на текущей линии фронта.

Зеленский не согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий, которые Россия еще не оккупировала.

«В конце концов, Трамп завершил встречу, сказав: «Хорошо, давайте попробуем покончить с этим на текущей линии фронта», — заявил источник.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 393
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 441
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13346
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6895
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1482
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 6981
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16237
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4598
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8933
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8199
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6330

