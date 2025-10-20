Трамп хочет дать гарантии безопасности России

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер Дональд Трамп высказал идею о предоставлении гарантий безопасности не только Украине, но и России, сообщает Reuters.

«Трамп говорил о гарантиях безопасности для обеих сторон, что сбило с толку украинцев», — сообщили источники агентства.

Отмечается, что в ходе переговоров Трамп также призвал Зеленского пойти на территориальные уступки России для прекращения войны.

Вместе с тем Politico сообщает, что президент США предложил украинскому коллеге завершить войну на текущей линии фронта.

Зеленский не согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий, которые Россия еще не оккупировала.

«В конце концов, Трамп завершил встречу, сказав: «Хорошо, давайте попробуем покончить с этим на текущей линии фронта», — заявил источник.