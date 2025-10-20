USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Европейцы о встрече Путина и Трампа

10:13 840

Верховный представитель Европейсого союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Ее слова передает Reuters.

«Это не очень приятно», — сказала глава евродипломатии.

Также Каллас добавила, что 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, скорее всего, будет одобрен на этой неделе.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 394
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 443
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13346
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6897
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1483
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 6984
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16237
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4598
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8933
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8199
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6331

