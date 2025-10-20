USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Кто мутит воду во Франции?

Реализация проектов по разработке нового основного боевого франко-германского танка MGCS (Main Ground Combat System) и истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System) может быть сорвана из-за нестабильной политической ситуации во Франции. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) в своей редакционной статье.

«Было бы сложно строить долгосрочные планы со страной (имеется в виду Франция), где премьер-министры постоянно сменяют друг друга, перспективы стабильности туманны, а Макрон является слабым президентом, срок полномочий которого закончится через два года», - пишет издание.

Предполагалось, что Германия и Франция, как две крупнейшие экономики ЕС, профинансируют основную часть этих проектов, но в таких условиях, говорится в статье, немецкие политики будут опасаться финансировать подобные инициативы, «так как сложно реализовывать крупные оборонные проекты, когда расстановка сил во Франции постоянно меняется».

Предполагается, что FCAS должен заменить истребитель Eurofighter с 2040 года.

Ранее агентство DPA сообщало, что реализация проекта по созданию истребителя шестого поколения FCAS выявила серьезные разногласия между Берлином и Парижем в части распределения заказов по проектным работам и производству компонентов между компаниями двух стран. MGCS, как предполагается, должен быть готов к 2040 году. Ожидается, что в будущем эта система заменит немецкий основной боевой танк Leopard 2 и французский Leclerc. Пока инициатива также находится на проектной стадии.

Франция переживает политический кризис. Менее чем за год в стране сменилось три главы правительства. 6 октября премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку и заявлял, что его «миссия завершена», но 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром и тот подтвердил назначение. 

