Германия покупает истребители

Германия планирует закупить у Соединенных Штатов дополнительные 15 истребителей F-35 на сумму порядка €2,5 млрд. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на документы.

На вооружении воздушных сил Бундесвера уже состоят 35 самолетов этой модели, но расширение флота, как утверждается, необходимо Берлину, чтобы соответствовать новым требованиям НАТО в отношении ВВС стран - членов Североатлантического альянса.

8 октября Бюджетный комитет Бундестага одобрил ряд проектов закупок Минобороны на сумму свыше €7 млрд. В частности, речь шла о закупке истребителей Eurofighter на €3,75 млрд. Поставки ожидаются с 2031 по 2034 год. Число закупаемых истребителей не уточнялось, однако Der Spiegel сообщил, что речь идет о 20 машинах.