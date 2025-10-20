USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Россия поклялась Китаю в верности

10:38 575

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности формирования альянса между Москвой и Вашингтоном против Китая, заявил, что Москва «не будет вступать в какие-либо союзы против третьих государств», сообщает китайское издание Sohu.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — говорится в статье издания.

Авторы статьи подчеркнули, что Сергей Лавров «дал прямой и недвусмысленный ответ»: Россия «не намерена вступать в какие-либо союзы против третьих государств», в особенности против КНР. По его словам, между РФ и Китаем «установились крепкие партнерские отношения, основанные на взаимном сотрудничестве и поддержке».

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 396
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 448
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13351
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6899
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1485
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 6997
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16239
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4598
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8935
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6333

