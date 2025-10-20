Россия поклялась Китаю в верности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности формирования альянса между Москвой и Вашингтоном против Китая, заявил, что Москва «не будет вступать в какие-либо союзы против третьих государств», сообщает китайское издание Sohu.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — говорится в статье издания.

Авторы статьи подчеркнули, что Сергей Лавров «дал прямой и недвусмысленный ответ»: Россия «не намерена вступать в какие-либо союзы против третьих государств», в особенности против КНР. По его словам, между РФ и Китаем «установились крепкие партнерские отношения, основанные на взаимном сотрудничестве и поддержке».