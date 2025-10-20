USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Лувр ограбили на заказ?

10:41 585

Ограбление Лувра могло быть организовано по заказу или с целью отмывания денег. С соответствующей версией выступила прокурор Парижа Лор Беко.

«(Преступники) могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо... для отмывания денег», – приводит ее слова газета Le Figaro.

Ранее Беко сообщила, что четверо злоумышленников проникли в Лувр, использовав автогидроподъемник, который они подвезли к зданию музея. Взломав витрины в «Галерее Аполлона», они похитили девять ювелирных изделий, в том числе корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III, украшенную 1 354 бриллиантами. Однако при попытке скрыться преступники уронили это украшение. По словам прокурора, ограбление, вероятно, совершили профессионалы. Также не исключается, что к преступлению могли быть причастны иностранные исполнители или заказчики.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Лувра, после ограбления музей частично возобновит работу 20 октября в 09:00 по местному времени (11:00 по Баку). При этом уточняется, что доступ в ряд залов пока останется ограниченным.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 398
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 451
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13352
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6900
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1486
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7001
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16240
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4599
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8935
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6334

ЭТО ВАЖНО

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 398
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 451
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13352
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6900
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1486
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7001
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16240
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4599
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8935
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться