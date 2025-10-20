Лувр ограбили на заказ?

Ограбление Лувра могло быть организовано по заказу или с целью отмывания денег. С соответствующей версией выступила прокурор Парижа Лор Беко.

«(Преступники) могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо... для отмывания денег», – приводит ее слова газета Le Figaro.

Ранее Беко сообщила, что четверо злоумышленников проникли в Лувр, использовав автогидроподъемник, который они подвезли к зданию музея. Взломав витрины в «Галерее Аполлона», они похитили девять ювелирных изделий, в том числе корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III, украшенную 1 354 бриллиантами. Однако при попытке скрыться преступники уронили это украшение. По словам прокурора, ограбление, вероятно, совершили профессионалы. Также не исключается, что к преступлению могли быть причастны иностранные исполнители или заказчики.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Лувра, после ограбления музей частично возобновит работу 20 октября в 09:00 по местному времени (11:00 по Баку). При этом уточняется, что доступ в ряд залов пока останется ограниченным.