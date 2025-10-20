«Шахеды» и «Иcкандеры»: Украина отразила очередную атаку РФ

Российская армия в ночь на 20 октября запустила по территории Украины 60 ударных дронов и три баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Этой ночью ВС России атаковали тремя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» с территории Крыма. А также 60 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов с четырех направлений. Около 40 из них – «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 (местного времени) ПВО Украины были сбиты или подавлены 38 российских дронов типа «Шахед», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных дронов на 12 локациях.

Также отмечается, что этой ночью российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, в Сумской области ряд поездов курсируют с задержкой.

Также из-за обстрела россиян почти три тысячи абонентов в Украине остались без электроснабжения: в Нежинском районе Черниговской области.

Кроме этого, вечером воскресенья, 19 октября, российские войска массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.