USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

10:43 413

В честь самого долгожданного праздника года Birmarket запускает лотерею! С 20 октября 2025 года маркетплейс включает новогоднее настроение на полную мощность и раньше всех в стране: каждая покупка от 10 АЗН в приложении Birmarket превращается в шанс выиграть iPhone, лаптопы, сотни других призов, автомобили или квартиру в Sea Breeze.

Да-да, Birmarket уже раздает подарки, а Дед Мороз в шоке!

Чтобы участвовать, достаточно сделать покупку от 10 AZN, при этом каждые 10 АЗН в сумме заказа добавляют по шансу. Забираешь заказ в пункте выдачи - получаешь +10 шансов. Первая покупка на Birmarket? Еще +10 шансов на победу!

Чем больше покупок, тем ближе твой приз.

Лотерея включает 15 розыгрышей по всей стране:

 11 еженедельных - смартфоны, гаджеты и техника;

 3 ежемесячных - автомобили ведущих брендов; 

 финал - квартира в Sea Breeze с ремонтом.

 Каждый билет - реальный шанс изменить жизнь. Больше информации по ссылке:  https://landings.birmarket.az/birmarketlotereya/ 

Тиражи пройдут с 20 октября 2025 по 4 января 2026 года. Следи за прямыми эфирами в Instagram @birmarket.az - все победители получат SMS-уведомления.

Почему Birmarket?

Быстрые покупки и легкие возвраты, удобная и бесплатная доставка на первые 3 заказа, оплата при получении товара, возможность покупать в кредит и рассрочку и ежедневные скидки. Здесь каждый заказ - часть новогоднего чуда.

Пока Дед Мороз только собирает подарки, Birmarket уже раздает их.

Скачай приложение Birmarket, соверши покупку и встречай Новый год с подарком от Birmarket! Sea Breeze, автомобили и сотни других призов. И все это реально!

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 401
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 454
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13352
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6901
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1488
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7007
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16241
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4599
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8937
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6334

ЭТО ВАЖНО

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 401
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 454
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13352
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6901
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1488
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7007
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16241
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4599
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8937
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться