Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Россиянина с метадоном задержали в Грузии

10:46 378

Сотрудники МВД Грузии задержали в Батуми гражданина России по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии в сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительных органов, задержанному 41 год. В ходе личного досмотра и обыска квартиры, где он проживал, полицейские обнаружили и изъяли метадон, подготовленный к сбыту.

Кроме того, в ходе следственных действий были найдены предметы, используемые для расфасовки наркотиков, уточнили в ведомстве.

В случае признания вины мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 403
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 457
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13353
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6902
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1489
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7011
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16241
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4599
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8937
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6336

