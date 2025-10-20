Россиянина с метадоном задержали в Грузии

Сотрудники МВД Грузии задержали в Батуми гражданина России по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии в сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительных органов, задержанному 41 год. В ходе личного досмотра и обыска квартиры, где он проживал, полицейские обнаружили и изъяли метадон, подготовленный к сбыту.

Кроме того, в ходе следственных действий были найдены предметы, используемые для расфасовки наркотиков, уточнили в ведомстве.

В случае признания вины мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.