Ильясова отправили в США

Одновременно с назначением Токаев освободил Ильясова от должности посла Казахстана в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. В Лондоне Ильясов работал с 2022 года, до этого в течение двух лет был постоянным представителем Казахстана при ООН, а ранее – послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Прежний глава казахстанского диппредставительства в США Ержан Ашикбаев был отстранен от должности в сентябре в рамках кадровых изменений в администрации президента, которые коснулись и руководства МИД. В октябре Ашикбаев занял пост первого заместителя министра иностранных дел. До 20 октября должность посла Казахстана в США оставалась вакантной.