Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Ильясова отправили в США

10:57

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Магжана Ильясова новым послом в США. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Одновременно с назначением Токаев освободил Ильясова от должности посла Казахстана в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. В Лондоне Ильясов работал с 2022 года, до этого в течение двух лет был постоянным представителем Казахстана при ООН, а ранее – послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Прежний глава казахстанского диппредставительства в США Ержан Ашикбаев был отстранен от должности в сентябре в рамках кадровых изменений в администрации президента, которые коснулись и руководства МИД. В октябре Ашикбаев занял пост первого заместителя министра иностранных дел. До 20 октября должность посла Казахстана в США оставалась вакантной.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу
11:17
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
19 октября 2025, 21:10
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
01:00
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
11:33
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
01:20
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
19 октября 2025, 23:59
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш!
19 октября 2025, 15:01
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08

