Банк Республика призывает клиентов к бдительности перед онлайн-угрозами

Банк Республика считает приоритетом защиту персональных данных клиентов.
Каждый год в октябре по всему миру проводится «Месяц повышения осведомленности о кибербезопасности». Цель данной глобальной инициативы — усиление мер по информированию пользователей об онлайн-угрозах, формирование культуры безопасного цифрового поведения и повышение уровня киберграмотности как среди физических лиц, так и в корпоративной среде.
Присоединившись к этой инициативе, Банк Республика напоминает: цифровая безопасность начинается с простых и внимательных действий каждого из нас. Безопасные привычки в онлайн должны стать естественной частью повседневной жизни. Банк Республика развивает современные банковские сервисы и ставит защиту персональных данных и безопасность операций как один из своих ключевых приоритетов.
Для этого Банк Республика внедряет современные технологические решения, многоуровневые протоколы безопасности и регулярно делится знаниями, помогая клиентам уверенно чувствовать себя в цифровом пространстве.
Банк Республика рекомендует клиентам соблюдать ряд простых, но важных правил для защиты от киберугроз:
* Не передавайте свои персональные данные.
Банк Республика никогда не запрашивает PIN-код, пароль или SMS-код по телефону или через сообщение.
* Думайте, прежде чем перейти по ссылке.
Проверяйте источник, прежде чем открывать неизвестные файлы или ссылки.
* Укрепляйте свои аккаунты.
Многофакторная аутентификация (MFA) и уникальный пароль — самая надежная защита Ваших учетных записей.
* Защищайте данные своей банковской карты.
Номер карты, CVV и PIN предназначены только для Вас. Передача этих данных может привести к финансовым потерям.
* Активируйте уведомления.
SMS- и push-уведомления помогут своевременно выявить подозрительные операции.
* Не верьте фейковым розыгрышам и акциям.
Не доверяйте мошенническим кампаниям, распространяемым от имени банка. Руководствуйтесь только информацией, размещенной на официальных страницах Банк Республика.
* Используйте только безопасное подключение.
Проведение банковских операций через общественные сети Wi-Fi рискованно. Используйте только защищенные соединения.
* Загружайте приложения только из официальных источников.
Приложения из неофициальных ресурсов (вне App Store и Google Play) могут представлять угрозу.
* Будьте осторожны в социальных сетях.
Информация, такая как дата рождения, адрес или контакты, может быть использована мошенниками.
Банк Республика призывает всех клиентов действовать ответственно в цифровом пространстве, соблюдать правила безопасности и бережно относиться к своим персональным данным.
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Центр поддержки клиентов: 144.