Банк Республика призывает клиентов к бдительности перед онлайн-угрозами

Каждый год в октябре по всему миру проводится «Месяц повышения осведомленности о кибербезопасности». Цель данной глобальной инициативы — усиление мер по информированию пользователей об онлайн-угрозах, формирование культуры безопасного цифрового поведения и повышение уровня киберграмотности как среди физических лиц, так и в корпоративной среде.

Присоединившись к этой инициативе, Банк Республика напоминает: цифровая безопасность начинается с простых и внимательных действий каждого из нас. Безопасные привычки в онлайн должны стать естественной частью повседневной жизни. Банк Республика развивает современные банковские сервисы и ставит защиту персональных данных и безопасность операций как один из своих ключевых приоритетов.

Для этого Банк Республика внедряет современные технологические решения, многоуровневые протоколы безопасности и регулярно делится знаниями, помогая клиентам уверенно чувствовать себя в цифровом пространстве.

Банк Республика рекомендует клиентам соблюдать ряд простых, но важных правил для защиты от киберугроз:

* Не передавайте свои персональные данные.

Банк Республика никогда не запрашивает PIN-код, пароль или SMS-код по телефону или через сообщение.

* Думайте, прежде чем перейти по ссылке.

Проверяйте источник, прежде чем открывать неизвестные файлы или ссылки.

* Укрепляйте свои аккаунты.

Многофакторная аутентификация (MFA) и уникальный пароль — самая надежная защита Ваших учетных записей.

* Защищайте данные своей банковской карты.

Номер карты, CVV и PIN предназначены только для Вас. Передача этих данных может привести к финансовым потерям.

* Активируйте уведомления.

SMS- и push-уведомления помогут своевременно выявить подозрительные операции.

* Не верьте фейковым розыгрышам и акциям.

Не доверяйте мошенническим кампаниям, распространяемым от имени банка. Руководствуйтесь только информацией, размещенной на официальных страницах Банк Республика.

* Используйте только безопасное подключение.

Проведение банковских операций через общественные сети Wi-Fi рискованно. Используйте только защищенные соединения.

* Загружайте приложения только из официальных источников.

Приложения из неофициальных ресурсов (вне App Store и Google Play) могут представлять угрозу.

* Будьте осторожны в социальных сетях.

Информация, такая как дата рождения, адрес или контакты, может быть использована мошенниками.

Банк Республика призывает всех клиентов действовать ответственно в цифровом пространстве, соблюдать правила безопасности и бережно относиться к своим персональным данным.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Центр поддержки клиентов: 144.