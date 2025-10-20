Банк Республика призывает клиентов к бдительности перед онлайн-угрозами

USD 1.7000
Банк Республика считает приоритетом защиту персональных данных клиентов.

Каждый год в октябре по всему миру проводится «Месяц повышения осведомленности о кибербезопасности». Цель данной глобальной инициативы — усиление мер по информированию пользователей об онлайн-угрозах, формирование культуры безопасного цифрового поведения и повышение уровня киберграмотности как среди физических лиц, так и в корпоративной среде.

Присоединившись к этой инициативе, Банк Республика напоминает: цифровая безопасность начинается с простых и внимательных действий каждого из нас. Безопасные привычки в онлайн должны стать естественной частью повседневной жизни. Банк Республика развивает современные банковские сервисы и ставит защиту персональных данных и безопасность операций как один из своих ключевых приоритетов.

Для этого Банк Республика внедряет современные технологические решения, многоуровневые протоколы безопасности и регулярно делится знаниями, помогая клиентам уверенно чувствовать себя в цифровом пространстве.

Банк Республика рекомендует клиентам соблюдать ряд простых, но важных правил для защиты от киберугроз:

*       Не передавайте свои персональные данные.

Банк Республика никогда не запрашивает PIN-код, пароль или SMS-код по телефону или через сообщение.

*       Думайте, прежде чем перейти по ссылке.

Проверяйте источник, прежде чем открывать неизвестные файлы или ссылки.

*       Укрепляйте свои аккаунты.

Многофакторная аутентификация (MFA) и уникальный пароль — самая надежная защита Ваших учетных записей.

*       Защищайте данные своей банковской карты.

Номер карты, CVV и PIN предназначены только для Вас. Передача этих данных может привести к финансовым потерям.

*       Активируйте уведомления.

SMS- и push-уведомления помогут своевременно выявить подозрительные операции.

*       Не верьте фейковым розыгрышам и акциям.

Не доверяйте мошенническим кампаниям, распространяемым от имени банка. Руководствуйтесь только информацией, размещенной на официальных страницах Банк Республика.

*       Используйте только безопасное подключение.

Проведение банковских операций через общественные сети Wi-Fi рискованно. Используйте только защищенные соединения.

*       Загружайте приложения только из официальных источников.

Приложения из неофициальных ресурсов (вне App Store и Google Play) могут представлять угрозу.

*       Будьте осторожны в социальных сетях.

Информация, такая как дата рождения, адрес или контакты, может быть использована мошенниками.

Банк Республика призывает всех клиентов действовать ответственно в цифровом пространстве, соблюдать правила безопасности и бережно относиться к своим персональным данным.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Центр поддержки клиентов: 144.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 405
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 460
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13355
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6904
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1491
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7013
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16242
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4599
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8937
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6336

