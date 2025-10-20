Трамп о соевых бобах и фентаниле

Вашингтон готов снизить пошлины на китайские товары, но при этом требует от Пекина пересмотреть политику по редкоземельным металлам и восстановить прежние объемы закупок американской сои. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Они платят нам огромные суммы, колоссальные суммы из-за пошлин. Они, вероятно, хотели бы, чтобы эти суммы были меньше. И мы будем работать над этим. Но и они должны дать нам что-то», – сказал Трамп на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида.

Он прокомментировал запланированную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Республике Корея.

«Одна из вещей, которые я хочу, – это то, чтобы Китай покупал соевые бобы. Я хочу, чтобы Китай покончил с фентанилом. Это вполне нормальные вещи. Я не хочу, чтобы они играли с нами в игры с редкоземельными металлами», – пояснил американский лидер.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Китай возобновил закупки соевых бобов хотя бы в тех объемах, что были ранее. Власти США не раз указывали на недостаточность мер Пекина в борьбе с контрабандой синтетического опиоида фентанила.

9 октября Министерство торговли Китая опубликовало два документа, предусматривающих ужесточение контроля за экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий.

10 октября Трамп сообщил, что с 1 ноября или раньше США введут дополнительные 100-процентные пошлины на китайскую продукцию, а также расширят экспортный контроль программного обеспечения. Он также предупредил о возможных ограничениях на поставки в Китай ряда товаров, в первую очередь запчастей для авиационной техники.