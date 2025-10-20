USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп о соевых бобах и фентаниле

11:12 282

Вашингтон готов снизить пошлины на китайские товары, но при этом требует от Пекина пересмотреть политику по редкоземельным металлам и восстановить прежние объемы закупок американской сои. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Они платят нам огромные суммы, колоссальные суммы из-за пошлин. Они, вероятно, хотели бы, чтобы эти суммы были меньше. И мы будем работать над этим. Но и они должны дать нам что-то», – сказал Трамп на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида.

Он прокомментировал запланированную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Республике Корея.

«Одна из вещей, которые я хочу, – это то, чтобы Китай покупал соевые бобы. Я хочу, чтобы Китай покончил с фентанилом. Это вполне нормальные вещи. Я не хочу, чтобы они играли с нами в игры с редкоземельными металлами», – пояснил американский лидер.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Китай возобновил закупки соевых бобов хотя бы в тех объемах, что были ранее. Власти США не раз указывали на недостаточность мер Пекина в борьбе с контрабандой синтетического опиоида фентанила.

9 октября Министерство торговли Китая опубликовало два документа, предусматривающих ужесточение контроля за экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий.

10 октября Трамп сообщил, что с 1 ноября или раньше США введут дополнительные 100-процентные пошлины на китайскую продукцию, а также расширят экспортный контроль программного обеспечения. Он также предупредил о возможных ограничениях на поставки в Китай ряда товаров, в первую очередь запчастей для авиационной техники.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 409
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 461
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13357
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6905
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1492
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7016
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16242
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4600
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8937
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6338

ЭТО ВАЖНО

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 409
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 461
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13357
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6905
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1492
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7016
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16242
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4600
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8937
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8200
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6338
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться