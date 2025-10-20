USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Задержан пророссийский мэр Гюмри

11:17 411

В Армении задержали пророссийского мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет республики, передает Armenpress в своем Telegram-канале.

«В рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом, в мэрии Гюмри проводятся следственные действия. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что в комитете сначала сообщили о задержании мэра Гюмри Вардана Гукасяна, но затем сообщение было изменено на то, что комментарии по этому поводу будут объявлены позже.

В комитете сообщили, что следственные действия в мэрии проводились в рамках уголовного дела, не приведя других подробностей.

Как сообщают армянские СМИ, мэр Гюмри «в данный момент находится в здании муниципалитета, он изолирован в своем кабинете».

В апреле Вардан Гукасян избрался на должность мэра второго города в республике — Гюмри. В интервью он заявил, что выступает за создание союзного государства с Россией, аналогичного с Беларусью.

Кроме того, он заявил, что в 2026 году желает побороться за пост премьер-министра Армении.

Отметим, что недавно в отношении сына Вардана Гукасяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве и присвоении общинного имущества.

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 412
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 464
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13357
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6906
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1493
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7018
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16242
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4600
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8938
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8201
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6338

ЭТО ВАЖНО

Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 412
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 464
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 13357
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам
01:00 6906
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 1493
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 11:33
11:33 7018
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16242
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4600
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву обновлено 23:59
19 октября 2025, 23:59 8938
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция; все еще актуально
19 октября 2025, 15:01 8201
Российские войска оказались в окружении под Покровском
Российские войска оказались в окружении под Покровском
00:08 6338
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться