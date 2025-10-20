Задержан пророссийский мэр Гюмри

В Армении задержали пророссийского мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет республики, передает Armenpress в своем Telegram-канале.
«В рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом, в мэрии Гюмри проводятся следственные действия. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — заявили в ведомстве.
Стоит отметить, что в комитете сначала сообщили о задержании мэра Гюмри Вардана Гукасяна, но затем сообщение было изменено на то, что комментарии по этому поводу будут объявлены позже.
В комитете сообщили, что следственные действия в мэрии проводились в рамках уголовного дела, не приведя других подробностей.
Как сообщают армянские СМИ, мэр Гюмри «в данный момент находится в здании муниципалитета, он изолирован в своем кабинете».
В апреле Вардан Гукасян избрался на должность мэра второго города в республике — Гюмри. В интервью он заявил, что выступает за создание союзного государства с Россией, аналогичного с Беларусью.
Кроме того, он заявил, что в 2026 году желает побороться за пост премьер-министра Армении.
Отметим, что недавно в отношении сына Вардана Гукасяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве и присвоении общинного имущества.