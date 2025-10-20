USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе

С 11 по 17 октября в Баку проходила 67-я Генеральная Ассамблея Международной Ассоциации Судей (IAJ — International Association of Judges).

В ассамблее приняли участие около 300 представителей из 64 стран мира — судьи, известные юристы-эксперты, руководители разных международных организаций, а также большая часть представителей правовой общественности Азербайджана.

В рамках Генеральной ассамблеи состоялись выборы в руководящие органы организации, обсуждались состояние судебно-правовой системы различных стран, существующие проблемы и положительный опыт. Также прошла международная конференция на тему «Отношения между судебной властью и другими ветвями власти». На конференции была широко проанализирована роль судов в обеспечении верховенства закона.

Кроме того, была организована выставка «Символы правосудия». На выставке были представлены мантии, ордена, медали, марки и банкноты, принадлежащие 150 судьям, адвокатам и гособвинителям из 80 стран мира.

На проведенных выборах представитель Бразилии Вольтер Бароне большинством голосов был избран новым президентом Международной Ассоциации Судей.

В.Бароне в своем интервью высоко оценил реформы, проводимые в судебной системе Азербайджана.

Он отметил, что работы, проводимые в Азербайджане в направлении обеспечения независимости судебной власти, произвели на него положительное впечатление.

«На проведенных презентациях мы получили очень интересную информацию о судебной системе, ее структуре после реформ, механизмах контроля и баланса, а также о созданных институтах для обеспечения независимости судебной власти. Могу откровенно сказать, что меня удивила работа, проделанная в Азербайджане в этом направлении, и я очень положительно оцениваю данный процесс», — подчеркнул он.

Бароне также высоко оценил организацию ассамблеи.

«Я очень доволен тем, что принимаю участие в такой прекрасно организованной ассамблее в столь замечательной стране. На самом деле, мои азербайджанские коллеги заслуживают всех поздравлений, потому что организация действительно на очень высоком уровне», - сказал он.

Напомним, Международная ассоциация судей была основана в 1953 году с целью защиты независимости судебной власти в мире.

В настоящее время организация объединяет судейские ассоциации 93 стран, и свои ежегодные заседания она проводит только в странах, где обеспечены верховенство закона и независимость судебной власти.

Решение о проведении Генеральной ассамблеи 2025 года в Баку было принято в прошлом году на закрытом голосовании членов организации в южноафриканском Кейптауне.

