Зеленский настроен оптимистично

Украина совместно с международными партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией, и в первую очередь этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в современном мире, а масштабы происходящего значительно превосходят другие вооруженные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке. По его словам, несмотря на общую трагедию и потери, война в Украине отличается как уровнем задействованных средств, так и масштабом операций.

«Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери. Но это не сопоставимо. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить», – отметил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что ВСУ уже более трех лет ведут боевые действия против значительно более мощной российской армии. «Поэтому эту войну так быстро закончить не удается», – указал он.

В то же время, по словам президента, в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», – пояснил глава государства.

Зеленский добавил, что в ходе международных переговоров формируется мощный политический запрос на завершение конфликта. Украина, по его словам, активно использует эту ситуацию, чтобы усилить давление на Россию как в военной, так и в дипломатической плоскости.

Коснувшись вопроса поставок американских крылатых ракет «Томагавк» Украине, президент выразил мнение, что Трамп не хочет эскалации с Россией до встречи с ее представителями. По словам Зеленского, российский лидер Владимир Путин звонил Трампу по поводу «Томагавков» из-за риторики американского президента. Зеленский отметил, что российская сторона боится решения по «Томагавкам», и это очевидно.

Говоря о переговорах по мирному урегулированию, украинский президент сообщил, что во время переговоров пытался выяснить реальные намерения Москвы по возможному обмену территориями. Однако, по его словам, четкой позиции со стороны России пока нет.

Он оценил заявление «стоим там, где стоим на линии соприкосновения» как позитивный сигнал. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в переговорах складывается ситуация, при которой, если Украина «съест то, что положили на тарелку», то есть согласится на невыгодное территориальное решение, все остальное попытаются решить без ее участия.

По словам президента, российская сторона не изменила свою позицию и продолжает настаивать на полном выходе Украины с территории Донецкой и Луганской областей. В то же время он отметил, что позиция Киева остается неизменной – отступления с Донбасса не будет.

Оценивая ситуацию на фронте, Зеленский указал, что ВСУ испытывают сложности на Покровском направлении, при этом ситуация вокруг Купянска улучшилась.

Он также отметил, что Москва вновь пытается навязать нарратив о том, что Украина якобы «готовится к новому наступлению» и «не готова к прекращению огня».

Президент также сообщил, что на сегодняшний день Украина заключила 28 двусторонних соглашений о безопасности с различными странами.