Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Зеленский анонсировал контракт с Patriot

11:50 918

Украинская сторона сейчас занимается подготовкой контракта с американскими оборонными компаниями на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что уже есть соответствующие очереди в производстве.

«В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная», - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в воскресенье.

Он пояснил, что есть количество систем, которое нужно как можно быстрее, а кроме этого еще и то, которое нужно долгосрочное как гарантия безопасности.

По словам Зеленского, эти 25 систем Patriot - запрос от Воздушных сил ВСУ.

«Сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, - очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты. Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы», - добавил глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля, однако Украина понимает, какие страны Европы могут предоставить этот приоритет в очереди.

«У каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, которые принадлежат США. Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь, чтобы мы их получили», - отметил президент Украины.

В то же время, по его словам, на эти системы ПВО нужны соответствующие деньги. Приоритетным источником финансирования Зеленский назвал деньги от использования замороженных российских активов. Однако также надо работать над другими финансовыми источниками, отметил он.

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 419
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1230
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1343
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2137
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1848
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2366
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14035
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2186
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10488
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16663
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4945

