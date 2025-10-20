Зеленский анонсировал контракт с Patriot

Украинская сторона сейчас занимается подготовкой контракта с американскими оборонными компаниями на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что уже есть соответствующие очереди в производстве.

«В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная», - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в воскресенье.

Он пояснил, что есть количество систем, которое нужно как можно быстрее, а кроме этого еще и то, которое нужно долгосрочное как гарантия безопасности.

По словам Зеленского, эти 25 систем Patriot - запрос от Воздушных сил ВСУ.

«Сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, - очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты. Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы», - добавил глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля, однако Украина понимает, какие страны Европы могут предоставить этот приоритет в очереди.

«У каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, которые принадлежат США. Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь, чтобы мы их получили», - отметил президент Украины.

В то же время, по его словам, на эти системы ПВО нужны соответствующие деньги. Приоритетным источником финансирования Зеленский назвал деньги от использования замороженных российских активов. Однако также надо работать над другими финансовыми источниками, отметил он.