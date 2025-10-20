Цены на золото не остановить

Согласно данным торгов на утро 20 октября, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 47,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,12% – до 4 260,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс в то же время дорожает на 0,84% – до 50,525 доллара за унцию.

За прошлую неделю золото подорожало более чем на 5%, а в пятницу добиралось до нового исторического рекорда стоимости — 4 391,69 доллара за тройскую унцию.

«Мы полагаем, что в ближайшие три года цена на золото может в конечном итоге достичь целевого показателя в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в 2028 году из-за структурных изменений спроса на металл со стороны инвесторов и центральных банков», — цитирует агентство Reuters главу отдела стратегии по работе с активами нескольких классов Amundi Investment Institute Лоренцо Портелли.