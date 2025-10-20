USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Цыгане-педофилы вышли на митинг

12:04 1579

Сообщество цыган в румынском городе Тыргу-Жиу на западе страны провело акцию против законопроекта, предусматривающего запрет на вступление в брак с несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции заявили, что готовы соблюдать законы Румынии, однако, по их словам, при этом должны учитываться и традиции цыганского сообщества, включая практику ранних браков. Протестующие держали плакаты с надписями: «Боремся за наши традиции и культуру, которые никто не изменит», «Уважение закона, уважение традиций» и «Хотим хороших законов, а не законов против цыган».

Ранее в парламент Румынии был внесен законопроект, предусматривающий запрет принудительных браков. В частности, он устанавливает уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к вступлению в брак. В случае одобрения документа за подобные действия может быть предусмотрено наказание сроком до семи лет. Одним из авторов инициативы выступил министр труда, семьи, молодежи и равных возможностей Петре Флорин Маноле, который сам является представителем цыганской общины.

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 427
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1230
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1344
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2142
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1850
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2370
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14036
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2186
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10494
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16663
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4946

