Цыгане-педофилы вышли на митинг

Сообщество цыган в румынском городе Тыргу-Жиу на западе страны провело акцию против законопроекта, предусматривающего запрет на вступление в брак с несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции заявили, что готовы соблюдать законы Румынии, однако, по их словам, при этом должны учитываться и традиции цыганского сообщества, включая практику ранних браков. Протестующие держали плакаты с надписями: «Боремся за наши традиции и культуру, которые никто не изменит», «Уважение закона, уважение традиций» и «Хотим хороших законов, а не законов против цыган».

Ранее в парламент Румынии был внесен законопроект, предусматривающий запрет принудительных браков. В частности, он устанавливает уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к вступлению в брак. В случае одобрения документа за подобные действия может быть предусмотрено наказание сроком до семи лет. Одним из авторов инициативы выступил министр труда, семьи, молодежи и равных возможностей Петре Флорин Маноле, который сам является представителем цыганской общины.