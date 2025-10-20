Госагентство без устали трудоустраивает жителей Зангилана

Государственное агентство занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активную работу по трудоустройству жителей, переселенных в Зангиланский район. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что 360 человек из числа переселенных в Зангиланский район жителей охвачены мероприятиями по трудоустройству. Из них 323 человека трудоустроены на территории района (в том числе для 29 жителей в рамках программы самозанятости созданы личные подсобные хозяйства), 37 человек охвачены курсами обучения по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда.

«В настоящее время ведется работа по трудоустройству еще одной группы жителей. Проводится оценка их возможностей трудоустройства и определяется программа занятости, в которой они будут участвовать», - говорится в сообщении.