Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Госагентство без устали трудоустраивает жителей Зангилана

12:30 285

Государственное агентство занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активную работу по трудоустройству жителей, переселенных в Зангиланский район. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что 360 человек из числа переселенных в Зангиланский район жителей охвачены мероприятиями по трудоустройству. Из них 323 человека трудоустроены на территории района (в том числе для 29 жителей в рамках программы самозанятости созданы личные подсобные хозяйства), 37 человек охвачены курсами обучения по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда.

«В настоящее время ведется работа по трудоустройству еще одной группы жителей. Проводится оценка их возможностей трудоустройства и определяется программа занятости, в которой они будут участвовать», - говорится в сообщении.

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 436
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1231
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1348
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2146
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1853
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2370
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14038
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2186
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10498
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16663
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4947

