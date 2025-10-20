Очень важные 30 дней

США планируют значительно усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа и выполнением ключевых условий первого этапа мирного плана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

«Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения», – заявил порталу один из чиновников.

В Белом доме полагают, что режим прекращения огня в секторе Газа остается крайне нестабильным, и без его строгого соблюдения сохранить «хрупкий мир» будет чрезвычайно сложно. При этом в американской администрации подчеркивают, что ожидали инцидентов, подобных тем, что произошли в минувшие выходные.

«Мы знали, что это назревает. И чем дольше этим ребятам позволят нападать друг на друга, тем больше они будут это делать», – отметил другой собеседник Axios в Белом доме.

По информации портала, после инцидента спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер связались с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, призвав обеспечить, чтобы ответные действия Израиля были «пропорциональными, но сдержанными». При этом, как сообщили источники Axios, в случае повторных нарушений режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС США могут поддержать усилия Израиля по ужесточению контроля над отдельными районами Газы.

19 октября израильская армия сообщила о нарушении перемирия палестинскими радикалами – в районе города Рафах на юге сектора Газа были обстреляны военнослужащие армии обороны Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за инцидент на ХАМАС и распорядился принять меры против радикалов. В ответ армия нанесла серию ударов по всему анклаву, поражая десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего обстрела в Рафахе погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение. Представители ХАМАС отрицают свою причастность к событиям в Рафахе.