USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Очень важные 30 дней

12:36 335

США планируют значительно усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа и выполнением ключевых условий первого этапа мирного плана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

«Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения», – заявил порталу один из чиновников.

В Белом доме полагают, что режим прекращения огня в секторе Газа остается крайне нестабильным, и без его строгого соблюдения сохранить «хрупкий мир» будет чрезвычайно сложно. При этом в американской администрации подчеркивают, что ожидали инцидентов, подобных тем, что произошли в минувшие выходные.

«Мы знали, что это назревает. И чем дольше этим ребятам позволят нападать друг на друга, тем больше они будут это делать», – отметил другой собеседник Axios в Белом доме.

По информации портала, после инцидента спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер связались с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, призвав обеспечить, чтобы ответные действия Израиля были «пропорциональными, но сдержанными». При этом, как сообщили источники Axios, в случае повторных нарушений режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС США могут поддержать усилия Израиля по ужесточению контроля над отдельными районами Газы.

19 октября израильская армия сообщила о нарушении перемирия палестинскими радикалами – в районе города Рафах на юге сектора Газа были обстреляны военнослужащие армии обороны Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за инцидент на ХАМАС и распорядился принять меры против радикалов. В ответ армия нанесла серию ударов по всему анклаву, поражая десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего обстрела в Рафахе погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение. Представители ХАМАС отрицают свою причастность к событиям в Рафахе.

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 439
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1232
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1349
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2148
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1854
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2371
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14038
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2186
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10500
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16663
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4947

ЭТО ВАЖНО

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 439
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1232
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1349
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2148
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1854
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2371
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14038
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2186
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10500
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16663
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4947
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться