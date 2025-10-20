USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Талибы за «Мир»

12:46 283

Афганистан и Россия ведут переговоры о приеме банковских карт «Мир» на территории исламского эмирата, сообщил афганский посол в РФ Гуль Хассан Хассан. «Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — сказал Хассан российским журналистам.

По его словам, это позволит развивать торговые отношения между странами, а также поможет привлечь российских туристов. При этом в отношении Афганистана после прихода к власти движения «Талибан» были введены санкции ООН и США, которые приостановили доступ к международным банковским операциям, а также заморозили $9 млрд активов Центробанка страны.

Москва и Кабул могут договориться об использовании карт «Мир» в Афганистане, но для реализации проекта есть немало технических проблем, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар.

«Дело в том, что инфраструктура банковских карт в этой стране очень слаба. Там мало мест, где можно платить банковской картой. Поэтому не исключено, что запуск карт «Мир» будет иметь больше символический и в некоторой степени политический характер», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, перед запуском проекта нужно наладить банковские связи между странами. Эксперт напомнил, что в конце сентября в Афганистане были масштабные сбои со связью, которые в целом поставили вопрос о работе банковской системы в стране.

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 448
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1233
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1353
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2156
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1855
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2378
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14041
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2186
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10511
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16666
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
Россия не договорилась с Сирией о военных базах
00:59 4947

