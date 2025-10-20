Талибы за «Мир»

Афганистан и Россия ведут переговоры о приеме банковских карт «Мир» на территории исламского эмирата, сообщил афганский посол в РФ Гуль Хассан Хассан. «Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — сказал Хассан российским журналистам.

По его словам, это позволит развивать торговые отношения между странами, а также поможет привлечь российских туристов. При этом в отношении Афганистана после прихода к власти движения «Талибан» были введены санкции ООН и США, которые приостановили доступ к международным банковским операциям, а также заморозили $9 млрд активов Центробанка страны.

Москва и Кабул могут договориться об использовании карт «Мир» в Афганистане, но для реализации проекта есть немало технических проблем, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар.

«Дело в том, что инфраструктура банковских карт в этой стране очень слаба. Там мало мест, где можно платить банковской картой. Поэтому не исключено, что запуск карт «Мир» будет иметь больше символический и в некоторой степени политический характер», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, перед запуском проекта нужно наладить банковские связи между странами. Эксперт напомнил, что в конце сентября в Афганистане были масштабные сбои со связью, которые в целом поставили вопрос о работе банковской системы в стране.