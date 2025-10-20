Азербайджанские военные «уничтожают врага» в Самарканде

В Самаркандской области Узбекистана продолжаются совместные региональные учения «Единство – 2025» с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает Минобороны.

В целом в ходе учений, состоящих из 3 этапов, успешно реализуются мероприятия по усилению охраны и обороны государственной границы, поиску, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Следует отметить, что основное внимание в ходе учений уделяется совершенствованию подготовки к организации совместных мероприятий между воинскими контингентами стран-участниц, а также развитию возможностей и навыков для проведения совместных операций.