Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Президент США Дональд Трамп планирует сохранить 50-процентные пошлины на импорт из Индии до тех пор, пока страна продолжает закупать российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Трамп вновь подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки нефти из России.

«Я разговаривал с премьер-министром Моди, и он сказал, что не будет больше заниматься российской нефтью», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Он добавил, что в случае отрицания факта разговора со стороны Индии стране грозят «огромные тарифы».

«Если они хотят так говорить, тогда им придется продолжать платить огромные тарифы, а они этого не хотят», — указал президент США.

Трамп впервые рассказал о телефонном разговоре с Моди 15 октября, утверждая, что премьер-министр лично пообещал прекратить импорт российской нефти. В то же время Министерство иностранных дел Индии заявило об отсутствии информации о каком-либо контакте между лидерами. В Дели подчеркнули, что главным приоритетом страны остается «защита интересов индийских потребителей». Несмотря на это, Трамп настаивает, что обещание было дано, связывая ситуацию с тарифной политикой США.

Официальный представитель Белого дома отметил, что Индия уже сократила закупки российской нефти примерно вдвое. Однако источники в самой Индии опровергают эти данные, указывая на отсутствие значительных изменений. Согласно аналитической компании Kpler, в октябре поставки российской нефти в Индию вырастут примерно на 20% – до 1,9 млн баррелей в сутки, что связано с увеличением экспорта Россией после повреждений нефтеперерабатывающих заводов в результате атак украинских дронов.

