Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?

Накануне некоторые зарубежные телеграм-каналы сообщили о поставке Пакистаном Азербайджану первой партии истребителей JF-17 Thunder Block-III. Поводом для распространения подобных сообщений послужили фотографии посадки нескольких JF-17 на одном из азербайджанских военных аэродромов. Однако позже выяснилось, что это были истребители ВВС Пакистана, отправленные для участия в совместных азербайджано-пакистанских военно-воздушных учениях. В пресс-релизе, распространенном пресс-службой ВВС Пакистана, говорится, что контингент истребителей JF-17 Thunder Block-III в сопровождении опытных пилотов и наземного персонала высадился в Азербайджане для участия в двусторонних военно-воздушных учениях.

«Пакистан регулярно участвует в двусторонних и многосторонних авиационных учениях со странами по всему миру, демонстрируя растущий потенциал своей авиации и укрепляя военное сотрудничество. Эти учения позволяют ВВС Пакистана отрабатывать действия в различных оперативных условиях, повышать оперативную совместимость с иностранными силами, демонстрировать свои передовые самолеты и квалифицированный персонал на международной арене. Подобные взаимодействия также укрепляют оборонную дипломатию и стратегические связи со странами-партнерами», - сообщают ВВС Пакистана. Согласно заявлению, учения под названием Indus Shield Alpha направлены на улучшение взаимопонимания, тактической координации и оперативной совместимости между военно-воздушными силами Пакистана и Азербайджана. «Продемонстрировав выдающееся боевое мастерство и выносливость, истребители ВВС Пакистана совершили беспосадочный перелет со своей домашней базы в Пакистане в Азербайджан, безупречно выполнив операции по дозаправке в воздухе», — говорится в заявлении. «Сложная операция по дозаправке в воздухе, выполненная с предельной точностью собственным воздушным танкером Ил-78 ВВС Пакистана, подтвердила возможность дальних полетов истребителей ВВС Пакистана и продемонстрировала профессиональное мастерство и готовность летного состава ВВС Пакистана к выполнению длительных международных миссий».

Согласно заявлению, учения будут сосредоточены на отработке современной тактики ведения воздушного боя, совместном планировании и выполнении миссий в условиях стремительного развития технологий и меняющейся динамики военно-воздушных сил. Они также послужат важной платформой для обмена оперативной информацией и укрепления совместных мер реагирования на возникающие проблемы противовоздушной обороны. Следует отметить, что Азербайджан заказал у Пакистана в общей сложности 42 истребителя JF-17 Thunder Block-III на 4,6 млрд долларов. Поставка первой партии истребителей ожидается к концу этого года. На данный момент Пакистан направил эти истребители в Азербайджан для проведения совместных летных учений, цель которых, несомненно, заключается в том, чтобы продемонстрировать ВВС Азербайджана, как эти истребители ведут себя в условиях, приближенных к реальным боевым условиям. Как пишет Army Recognition, в стратегическом плане прибытие JF-17 под пакистанским флагом на азербайджанские аэродромы, даже в рамках учений, сигнализирует сразу о нескольких вещах. Это указывает на ускорение взаимодействия между ВВС двух стран, практическое ознакомление с базированием и наземным обслуживанием, а также на отработку планирования боевых вылетов, процедур загрузки вооружения и связи в местных условиях.

Видео в социальных сетях, снятое из окна авиалайнера, на котором видны припаркованные JF-17 с пакистанскими опознавательными знаками, соответствует официальной информации о развертывании учений, а не о первой поставке. Посадка, эвакуация и разворот истребителей вдали от дома с одновременной координацией маршрутов заправщиков демонстрируют всю цепочку миссии, которая лежит в основе достоверности экспедиционных действий. Для Азербайджана ознакомление с этими процессами на собственных базах фактически является ранней репетицией перед переподготовкой, техническим осмотром и повседневной рутиной, определяющей фактические уровни готовности после прибытия новых самолетов. Одновременно это позволяет лицам, принимающим решения, оценить, как системы миссии Block III работают в рамках национальной архитектуры командования и управления и во взаимодействии с существующими наземными средствами ПВО и разведки, наблюдения и разведки. JF-17 — легкая многоцелевая платформа, предназначенная для надежного патрулирования воздушного пространства, перехвата за пределами прямой видимости и нанесения точных ударов. Азербайджанские самолеты будут иметь конфигурацию Block III, которая включает в себя РЛС с активной фазированной антенной решеткой, модернизированную авионику и системы радиоэлектронной борьбы, а также совместимость с современным оружием класса «воздух-воздух» большой дальности. В частности, этот тип самолета допущен к применению китайских ракет класса PL-15 и PL-10, и, как сообщается, Баку рассматривает возможность установки подвесных целеуказаний ASELPOD, уже находящихся на вооружении у других операторов, для расширения возможностей точного поражения целей днем и ночью. Дозаправка в воздухе, показанная на кадрах ВВС Пакистана, расширяет оперативный радиус действия и подчеркивает жизненно важную возможность для государств, стремящихся проецировать надежную военно-воздушную мощь, не полагаясь исключительно на тяжелые двухмоторные истребители.