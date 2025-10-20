Земфира испугалась ехать в Армению

Популярная российская певица Земфира, объявленная на родине «иноагентом», отказалась давать концерты в Армении, так как боится ареста, утверждают российские телеграм-каналы.

Как пишут каналы со ссылкой на источники, артистке якобы предложили выступить в Армении на фоне успеха видео с премьер-министром республики Николом Пашиняном, который слушал ее песню. Отмечается, что за концерт Земфире предлагали огромные деньги.

Несмотря на это, исполнительница, как утверждается, отказалась от предложения, так как боится, что «в дружественной России стране ее могут арестовать». «Она слишком много публично критиковала армию РФ и поддерживала Украину», — говорится в сообщении.