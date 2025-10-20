USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Названа главная причина аварий в Баку

12:57 653

59,6% дорожно-транспортных происшествий в Баку за 9 месяцев текущего года пришлись на случаи наезда на пешеходов, в целом по стране этот показатель составил 39,1%, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что немалое число таких ДТП происходит по неосторожности самих пешеходов.

«К сожалению, большинство наездов происходит вблизи пешеходных переходов, что вновь подчеркивает важность личной ответственности участников движения», - говорится в сообщении.

В дорожной полиции призвали граждан переходить дорогу только в установленных местах, быть особенно внимательными в темное время суток и не пользоваться телефонами или наушниками при переходе дороги.

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 0
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 469
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1238
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1363
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2163
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1861
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2384
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14043
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2187
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10523
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16668

ЭТО ВАЖНО

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 0
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 469
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1238
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1363
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2163
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1861
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2384
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14043
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2187
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10523
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться