Названа главная причина аварий в Баку

59,6% дорожно-транспортных происшествий в Баку за 9 месяцев текущего года пришлись на случаи наезда на пешеходов, в целом по стране этот показатель составил 39,1%, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
В ведомстве отметили, что немалое число таких ДТП происходит по неосторожности самих пешеходов.
«К сожалению, большинство наездов происходит вблизи пешеходных переходов, что вновь подчеркивает важность личной ответственности участников движения», - говорится в сообщении.
В дорожной полиции призвали граждан переходить дорогу только в установленных местах, быть особенно внимательными в темное время суток и не пользоваться телефонами или наушниками при переходе дороги.