Береги кости смолоду

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила эту дату еще в 1997 году с целью повышения глобальной осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей.

Опасность этого заболевания для человека обусловлена тем, что оно в течение многих лет протекает бессимптомно, проявляется только при переломе и выявляется на поздней стадии. Поэтому остеопороз часто называют «тихой эпидемией».

Согласно определению ВОЗ, остеопороз — это системное заболевание костей, основным клиническим признаком которого являются переломы, возникающие практически без травмы.

– Остеопороз – это метаболическое заболевание, характеризующееся снижением массы и качества костной ткани, что делает кости слабыми и хрупкими. При этом заболевании снижается содержание минеральных компонентов в кости и нарушается ее микроархитектура. В результате кость теряет механическую прочность, и даже при минимальной травме могут возникнуть переломы.

– Низами муаллим, прежде всего хотелось бы узнать, что такое остеопороз?

На вопросы о причинах возникновения остеопороза, симптомах заболевания и методах лечения вносит ясность заместитель генерального директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана, главный врач НИИ Низами Мамедов .

– Доктор, у кого чаще встречается это заболевание?

– Остеопороз чаще встречается у женщин, особенно в постменопаузальном периоде. Если у женщин на первый план выходят гормональные факторы, то у мужчин важную роль играют старение, хронические заболевания и образ жизни.

Кроме того, в группе высокого риска находятся пациенты, длительное время прикованные к постели, люди с расстройствами пищевого поведения и те, кто страдает некоторыми хроническими заболеваниями.

– Каковы причины возникновения остеопороза?

– Развитие этого заболевания – многофакторный процесс. Его основная причина – старение человека. Человек достигает пика костной массы в возрасте 30–35 лет, а затем она начинает медленно снижаться. Особенно у женщин резкое снижение уровня гормона эстрогена после менопаузы ускоряет потерю костной массы.

Генетические факторы также играют важную роль. Если у ближайших родственников наблюдался остеопороз или перелом шейки бедра, это указывает на высокий риск.

Питание также играет важную роль. Недостаток кальция и витамина D в организме снижает прочность костной ткани. Гиподинамия, то есть низкая физическая активность, приводит к недостаточной стимуляции костной ткани, что приводит к более быстрой потере костной массы. Курение, алкоголь и длительная терапия кортикостероидами также нарушают метаболизм костной ткани. Все эти факторы в совокупности создают предпосылки для развития остеопороза.

– Каковы клинические признаки заболевания?

– Наиболее опасная особенность остеопороза заключается в том, что болезнь долгое время протекает латентно. Даже если человек годами испытывает потерю костной массы, он этого не чувствует. Клинические признаки появляются только после значительного снижения костной массы. К ним относятся хроническая тупая боль в пояснице и плечах, постепенное укорочение шеи и сутулость.

Наиболее ярким клиническим проявлением являются переломы, возникающие после незначительных падений. В частности, переломы шейки бедренной кости, позвонков и запястья являются типичными признаками остеопороза. Эти переломы серьезно снижают качество жизни человека, а порой и сокращают ее продолжительность.

– Как диагностируется остеопороз?

– Основным методом диагностики является способ измерения минерализации (плотности) костной ткани. Денситометрия (DEXA), используемая для этого, считается «золотым стандартом». Остеопороз диагностируется при значении T-критерия -2,5 и ниже.

Рентгенография показывает потерю костной массы только на поздних стадиях, поскольку имеет ограниченную чувствительность на ранних стадиях заболевания. Биохимические исследования оценивают такие показатели, как кальций, фосфор, витамин D, паратиреоидный гормон.

Кроме того, важную роль в уточнении диагноза играют анамнез пациента, семейный анамнез и образ жизни.

– К каким серьезным последствиям может привести остеопороз?

– Наиболее серьезным последствием этого заболевания являются переломы. Переломы шейки бедренной кости наблюдаются у большого числа пациентов с ограниченной подвижностью и постельным режимом. Переломы позвонков приводят к сгорбленной спине, нарушению формирования позвоночника, укорочению шеи и постоянной боли. Кроме того, каждое падение у пациентов с остеопорозом означает новый риск перелома, что делает их повседневную жизнь пугающей и ограниченной.