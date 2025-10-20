Азербайджан стал меньше покупать машины в Грузии

Об этом сообщает портал внешней торговли Национальной службы статистики Грузии.

За первые девять месяцев этого года Азербайджан импортировал из Грузии 6 367 легковых автомобилей общей стоимостью 170,4 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей сократилось на 3 840 единиц, или на 37,6%.

В январе–сентябре из Грузии было экспортировано в целом 82 527 легковых автомобилей общей стоимостью 2,1 млрд долларов США, при этом доля Азербайджана составила 7,72%.