USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Азербайджан стал меньше покупать машины в Грузии

13:02 348

За первые девять месяцев этого года Азербайджан импортировал из Грузии 6 367 легковых автомобилей общей стоимостью 170,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает портал внешней торговли Национальной службы статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей сократилось на 3 840 единиц, или на 37,6%.

В январе–сентябре из Грузии было экспортировано в целом 82 527 легковых автомобилей общей стоимостью 2,1 млрд долларов США, при этом доля Азербайджана составила 7,72%.

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 3
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 473
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1239
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1364
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2163
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1862
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2385
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14044
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2187
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10527
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16669

ЭТО ВАЖНО

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 3
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 473
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1239
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1364
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2163
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1862
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2385
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14044
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2187
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10527
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16669
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться