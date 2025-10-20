Евросоюз меняет правила ради Украины

Как передает издание со ссылкой на дипломатические источники, одно из рассматриваемых предложений предполагает, что новые государства будут присоединяться к ЕС без права голоса на начальном этапе. Такая мера, в частности, может смягчить позицию лидеров, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, относительно расширения союза.

По данным Politico, инициатива находится на ранней стадии обсуждения и требует одобрения всех стран-членов. Главная идея состоит в том, что новые участники смогут пользоваться большинством преимуществ ЕС, а полные права получат лишь после проведения ключевых институциональных реформ, включая переход к принятию решений квалифицированным большинством.

«Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в сфере политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС», – пояснил председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Гофрайтер.

По его словам, инициатива позволит странам-кандидатам — таким как Украина, Молдова, Черногория и другим — раньше получить доступ к преимуществам ЕС, не дожидаясь полного завершения внутренних реформ в союзе.

Гофрайтер отметил, что этот подход уже находит отклик среди стран Западных Балкан. Кроме того, как сообщает Politico, Еврокомиссия рассматривает возможность ускорения процесса расширения за счет принятия промежуточных решений без необходимости согласования со всеми 27 государствами-членами, что поможет избежать блокировок, подобных той, что демонстрирует венгерское правительство.