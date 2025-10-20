USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Евросоюз меняет правила ради Украины

13:03

Европейский союз обсуждает реформу процедуры принятия новых членов, которая способна ускорить интеграцию Украины. Об этом сообщает Politico.

Как передает издание со ссылкой на дипломатические источники, одно из рассматриваемых предложений предполагает, что новые государства будут присоединяться к ЕС без права голоса на начальном этапе. Такая мера, в частности, может смягчить позицию лидеров, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, относительно расширения союза.

По данным Politico, инициатива находится на ранней стадии обсуждения и требует одобрения всех стран-членов. Главная идея состоит в том, что новые участники смогут пользоваться большинством преимуществ ЕС, а полные права получат лишь после проведения ключевых институциональных реформ, включая переход к принятию решений квалифицированным большинством.

«Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в сфере политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС», – пояснил председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Гофрайтер.

По его словам, инициатива позволит странам-кандидатам — таким как Украина, Молдова, Черногория и другим — раньше получить доступ к преимуществам ЕС, не дожидаясь полного завершения внутренних реформ в союзе.

Гофрайтер отметил, что этот подход уже находит отклик среди стран Западных Балкан. Кроме того, как сообщает Politico, Еврокомиссия рассматривает возможность ускорения процесса расширения за счет принятия промежуточных решений без необходимости согласования со всеми 27 государствами-членами, что поможет избежать блокировок, подобных той, что демонстрирует венгерское правительство.

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 5
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 478
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1239
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1364
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2165
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1864
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2386
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14044
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2187
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10530
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16669

