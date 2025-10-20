В Азербайджане зарядят дожди

21 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова возможны дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 14-16, днем – 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 17-21, в горах ночью 1-5, днем - 5-9 градусов тепла.