Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Армяне протестуют у посольства России

13:14

У здания правительства Армении 20 октября была организована акция протеста водителей грузовиков. В ходе акции водителей пригласили на встречу с должностным лицом кабмина, однако ее итоги не удовлетворили протестующих.

Далее водители направились к зданию посольства России в Ереване, чтобы потребовать от посла связаться с МИД своей страны, иначе они грозятся завтра утром перекрыть грузовиками дороги Армении.

Отметим, что с 1 января этого года граждане государств, с которыми у РФ безвизовый режим,  въезжающие в Российскую Федерацию с целью, не связанной с осуществлением трудовой деятельности, могут находиться на территории страны 90 дней в течение календарного года, тогда как ранее они могли находиться на территории страны 90 дней в течение 6 месяцев.

Водители отмечают, что Казахстану удалось добиться снятия положения для своих водителей. Они считают, что и Армении следует попытаться решить эту проблему.

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 11
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 491
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1244
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1370
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2169
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1865
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2395
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14047
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2188
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10537
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16670

