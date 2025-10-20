Армяне протестуют у посольства России

У здания правительства Армении 20 октября была организована акция протеста водителей грузовиков. В ходе акции водителей пригласили на встречу с должностным лицом кабмина, однако ее итоги не удовлетворили протестующих.

Далее водители направились к зданию посольства России в Ереване, чтобы потребовать от посла связаться с МИД своей страны, иначе они грозятся завтра утром перекрыть грузовиками дороги Армении.

Отметим, что с 1 января этого года граждане государств, с которыми у РФ безвизовый режим, въезжающие в Российскую Федерацию с целью, не связанной с осуществлением трудовой деятельности, могут находиться на территории страны 90 дней в течение календарного года, тогда как ранее они могли находиться на территории страны 90 дней в течение 6 месяцев.

Водители отмечают, что Казахстану удалось добиться снятия положения для своих водителей. Они считают, что и Армении следует попытаться решить эту проблему.