Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой

Ранее сообщалось об исчезновении девушки, правозащитники предполагали, что её могли похитить и вывезти в Чечню.

В Ереване найдена мертвой уроженка Чечни Айшат Баймурадова, уехавшая из России, как сообщалось, из-за домашнего насилия. Об этом сообщила полиция Армении.

«19 октября в центр оперативного управления полиции МВД позвонил гражданин и сообщил об обнаружении тела женщины в одной из съёмных квартир на улице Демирчяна в Ереване. Оперативные группы Полиции МВД выехали на указанное место.

Выяснилось, что обнаруженное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, пропавшей без вести 17 октября», - говорится в сообщении полиции Армении. В нем сказано, что ведется предварительное расследование, причины смерти пока не названы.

Сообщается, что Баймурадова покинула Чечню с помощью правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам с Северного Кавказа. О ее исчезновении 17 октября сообщил активист Даниил Чебыкин. По его словам, девушка не вернулась с прогулки вечером 15 октября и перестала отвечать на звонки.

Чебыкин предположил, что Баймурадова могла стать жертвой насильственного возвращения. «Подобные случаи уже фиксировались ранее – в Европе, Грузии и регионах России. Судя по всему, теперь подобное могло произойти и в Ереване», – писал активист.