USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой

13:18 493

В Ереване найдена мертвой уроженка Чечни Айшат Баймурадова, уехавшая из России, как сообщалось, из-за домашнего насилия. Об этом сообщила полиция Армении.

Ранее сообщалось об исчезновении девушки, правозащитники предполагали, что её могли похитить и вывезти в Чечню.

«19 октября в центр оперативного управления полиции МВД позвонил гражданин и сообщил об обнаружении тела женщины в одной из съёмных квартир на улице Демирчяна в Ереване. Оперативные группы Полиции МВД выехали на указанное место.

Выяснилось, что обнаруженное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, пропавшей без вести 17 октября», - говорится в сообщении полиции Армении. В нем сказано, что ведется предварительное расследование, причины смерти пока не названы.

Сообщается, что Баймурадова покинула Чечню с помощью правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам с Северного Кавказа. О ее исчезновении 17 октября сообщил активист Даниил Чебыкин. По его словам, девушка не вернулась с прогулки вечером 15 октября и перестала отвечать на звонки.

Чебыкин предположил, что Баймурадова могла стать жертвой насильственного возвращения. «Подобные случаи уже фиксировались ранее – в Европе, Грузии и регионах России. Судя по всему, теперь подобное могло произойти и в Ереване», – писал активист.

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 13
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 494
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1245
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1370
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2169
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1866
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2396
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14047
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2189
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10540
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16670

ЭТО ВАЖНО

Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: Серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 13
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 494
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1245
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 1370
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 2169
Задержан пророссийский мэр Гюмри
Задержан пророссийский мэр Гюмри
11:17 1866
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 2396
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14047
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2189
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала»
Россиянин на борту самолета AZAL: «Сосед молитву читал, другая плакала» обновлено 12:33
12:33 10540
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности
Ограбление Лувра средь бела дня: новые подробности добавлено видео; обновлено 01:20
01:20 16670
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться