Европа и Китай избавляются от российского газа

Доля российского газа в потреблении Европейского союза снизилась с 45% в 2022 году до около 13% в октябре 2025 года. Об этом сообщил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен накануне заседания министров энергетики ЕС.

Еврокомиссия предлагает запретить заключение новых контрактов на поставки российского газа с начала 2026 года, при этом действующие краткосрочные соглашения сохранят силу до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Кроме того, проект предусматривает полный отказ от импорта российской нефти и нефтепродуктов в Европейский союз начиная с 2026 года.

«Когда началась (российско-украинская) война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Так что сегодня у нас 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него», – сказал он.

В согласуемом в настоящее время 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюза, как ожидается, будут предусмотрены меры в отношении энергетического сектора, включая запрет на импорт сжиженного природного газа из России в ЕС, который должен вступить в силу с начала 2027 года.

Тем временем Главное таможенное управление КНР сообщило, что РФ в январе - сентябре поставила Китаю 4,99 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как следует из опубликованных данных, в стоимостном выражении импорт российского СПГ в Поднебесную в отчетный период сократился на 20,1% в годовом исчислении – до $2,83 млрд. Россия сегодня находится на третьем месте среди поставщиков СПГ Китаю.

Объем поставок российской нефти в Китай за январь — сентябрь сократился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,04 млн тонн. По данным, размещенным в обновленной электронной системе, в стоимостном выражении импорт этого энергоносителя снизился на 21% – до $37,55 млрд. При этом Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок.